Maduro aseguró que Cumbre de las Américas «ya es un fracaso total»

Nicolás Maduro afirmó la noche de este lunes que la Cumbre de las Américas, convocada por la Casa Blanca, «ya es un fracaso total». Propuso que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) convoque a los países de la región para abordar temas de interés.

Durante una alocución a través de la televisora estatal, Maduro subrayó que «lamentablemente, fue el propio Gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la pretendida cumbre, quien ha hecho fracasar a esa cumbre, ya es un fracaso total».

El jefe de Estado consideró que la reunión convocada por Washington «no tiene agenda, no tiene tema, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas, asuntos de interés y prioridades de los pueblos de las Américas».

Maduro habla de la Cumbre de las Américas

Explicó que existe en la región un «repudio general» hacia la política exterior de Estados Unidos al pretender excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela del evento internacional con sede en la ciudad de Los Ángeles.

«Quiera o no quiera el Gobierno de Estados Unidos, tendrá la voz de los pueblos rebeldes de Cuba, Nicaragua y Venezuela; allí estará nuestra voz, de distintas formas, de distintas maneras, en las calles como protesta, en el salón de reuniones», apuntó el presidente.

Además, consideró que «tendrá que ser la Celac quien convoque con una agenda de temas prioritarios y de máximo interés para nuestros pueblos a una reunión cumbre, donde vayamos los 33 países de América Latina y el Caribe y sea invitado el presidente Joe Biden a escuchar la dignidad de nuestros pueblos».

Maduro exhortó a su homólogo argentino, Alberto Fernández, quien es presidente pro témpore de la Celac, a considerar su propuesta.

«Tendrá que ser la Celac quien convoque a una reunión que de verdad sea una Cumbre y esa será una forma de iniciar un nuevo camino», reiteró Maduro.

Por: Xinhua