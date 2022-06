Perú | Reactiva Perú solo benefició al 16.6% de Mypes

Debido a que el 50% de los S/60.000 millones de Reactiva Perú fueron designados a las grandes empresas, lo cual equivale al 1.3% de empresas.

El programa Reactiva Perú había destinado ayuda económica a las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, solamente alcanzó la sexta parte de todas las Mypes a nivel nacional. En otras palabras, 83 000 lo cual es equivalente al 16.6% del medio millón existentes.

Esto lo confirmó el presidente del Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la CCL, Rodolfo Ojeda quien refirió que el programa fomentado para la reactivación económica de los emprendimientos golpeados por la crisis económica de la pandemia, “no ha tenido un efecto favorable”.

Para este programa, el gobierno destinó S/60 000 millones. De los cuales, la mitad fue para las grandes empresas que representan el 1.3% del total de las unidades productivas

“El 50% restante fue entregado a las micro, pequeñas y medianas que, en conjunto, suman el 99% del universo de empresas. Lo que demuestra que esta ayuda financiera no ha sido equitativa ni ha favorecido a las Mypes que necesitaban con urgencia reactivarse”, sentenció.

Apoyo económico no fue suficiente

Rodolfo Ojeda refirió que aquellas micro y pequeñas empresas que no se beneficiaron con el incentivo, ahora tienen una “situación difícil ante la falta de recursos”. Sin embargo, aquellas que sí alcanzaron un préstamo, todavía no se recuperan y no cuentan con liquidez para devolver el dinero.

Por último, exhortó al Gobierno a establecer políticas que promuevan el acceso al financiamiento, considerando que en la actualidad solo el 6% de las mypes tiene acceso al crédito.