Salario mínimo de los empleados públicos se va en el pasaje

Pedir colas y caminar bajo el sol extensas rutas, son algunas de las cosas que deben hacer los empleados públicos para ahorrarse el pasaje. El salario mínimo en promedio está en 30 dólares mensuales y el pasaje en 0.50 dólares cada ruta, una persona que trabaja en el ámbito público en el estado Carabobo le es imposible costear sus necesidades.

Vende dulces en la oficina para cubrir otros gastos

Una persona que prefirió no revelar su identidad por miedo a las represalias, a quién llamaremos María*, tiene tres meses trabajando en una institución pública, todos los días se levanta a las 6 de la mañana para tomar el primer transporte al trabajo, para poder llegar a tiempo a las 8:00 a.m. Contó que gasta al menos 7 a 10 dólares a la semana en transporte, pero a veces puede ahorrar más porque pide cola a sus compañeros de trabajo o vecinos.

«Es difícil, pero no tengo más opción. A veces camino, salgo del trabajo a las 5 de la tarde y llego a las 8 de la noche porque me tocó caminar. Puede que alguien me dé una cola, nunca es seguro», dijo.

Explicó que se rebusca comprando donas o dulces para revender en la oficina. «Tengo el trabajo como un punto para revender otras cosas, me distraigo, pero a veces puede llegar a ser muy desgastante».

Salario en pasaje: Efectivo que no existe

No tiene tiempo para ir al banco por efectivo. Logra comprar dólares que los canjea en el bus, es la única forma de poder trasladarse. También con la venta de sus dulces a veces le llega algo de efectivo, sin embargo, no es constante.

«Sé que no es un buen trabajo, pero tengo 45 años, solo soy bachiller, es difícil conseguir un trabajo adecuado a mis necesidades. Debo mantenerme de alguna manera y con el sueldo de mi esposo podemos solventar algo» precisó María*.

