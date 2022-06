▷ Expertos analizarán las fake news en las elecciones colombianas #9Jun

Con el propósito de analizar las principales noticias falseadas detectadas en el contexto de los comicios presidenciales en Colombia, el Observatorio Venezolano de Fake News, un proyecto de la Asociación Civil Medianálisis, convocó para este martes 14 de junio a los periodistas Jeanfreddy Gutiérrez, director del portal de verificación ColombiaCheck, y Juanita León, directora del medio digital LaSillaVacia.

Las elecciones presidenciales del vecino país no han estado exentas de la difusión de contenidos engañosos y falsos con clara intencionalidad política para generar desconfianza en torno a los diferentes candidatos y sus propuestas. Sin distingo de su identificación ideológica, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, entre otros, han sido protagonistas de los bulos que las unidades de verificación se esfuerzan en desmentir.

Sobre este tema conversarán y profundizarán los periodistas Jeanfreddy Gutiérrez y Juanita León con el también periodista e investigador, Andrés Cañizález, en el foro virtual Colombia 2022: Elecciones y Fake News, en el que se abordarán las implicaciones de la creación y difusión de información falsa o engañosa como un problema que afecta la convivencia democrática en todo el mundo y que durante las contiendas electorales alcanza su punto máximo de amplificación y viralización.

Anuncios engañosos pagados en redes sociales, discursos descontextualizados, imágenes modificadas digitalmente y encuestas manipuladas, son solo algunos de los soportes de la desinformación electoral que se han hecho palpables antes, durante y después de la primera vuelta, así como de cara a la segunda vuelta para definir al presidente de la República de Colombia el próximo 19 de junio.

El venezolano Jeanfreddy Gutiérrez es especialista en factchecking, periodismo de datos y ambiente. Dirige ColombiaCheck desde marzo de 2021 y ha publicado en medios de Ucrania, EEUU, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. Por su parte, la colombiana Juanita León, directora y fundadora de LaSillaVacia, es autora de varios libros, incluyendo 10 mil horas en La Silla Vacía: periodismo y poder en un nuevo mundo.

La conversación virtual, de libre acceso, se llevará a cabo el martes 14 de junio a las 11:00 de la mañana (hora de Venezuela) a través de la plataforma Zoom y contará con transmisión en vivo desde la cuenta Facebook del Observatorio Venezolano de Fake News: Observatorio Venezolano de Fake News

Quienes deseen participar en esta disertación sobre el desmontaje de mentiras en el contexto de campañas electorales pueden preinscribirse accediendo a este enlace:

Welcome! You are invited to join a webinar: Colombia 2022: Elecciones y fake news. After registering, you will receive a confirmation email about joining the webinar.

Oscar Castro Leal / Nota de prensa Medianálisis