Defensa de joven condenado por femicidio apela sentencia judicial

Bolívar.- La defensa de Robert Terán, condenado por el femicidio de su pareja embarazada, Giannely Pirrongelli, apeló la sentencia dictada por el tribunal el pasado 20 de abril. Ese día Terán recibió la pena máxima de 30 años de prisión por el delito de femicidio agravado y se fijó el Centro Penitenciario de Oriente de El Dorado, al sur de Bolívar, como sitio de reclusión.

En una entrevista concedida a El Pitazo el martes 7 de junio, Meribeth Muñoz, hermana del acusado, afirmó que él es inocente y la familia y la defensa tienen cómo probarlo. A través de la apelación esperan que se revise la sentencia y que el caso sea radicado a una circunscripción judicial fuera del estado Bolívar, pues los parientes de Terán consideran que hubo irregularidades en el proceso.

“Nos quedamos callados desde el principio porque desconocemos el poder de las redes sociales. Lo que queremos es que este caso llegue hasta arriba, porque aquí en Bolívar esto está viciado. Mi hermano no tiene nada que lo acuse. El patólogo dice que Giannely supuestamente murió por golpes, pero no se demostró quién fue. Y aquí hay 46 medios probatorios a favor de Robert”, declaró la hermana del implicado.

La apelación fue introducida el viernes 3 de junio, pero la defensa no ha recibido respuesta. “Durante el proceso (de juicio) solicitamos cuatro veces la exhumación del cadáver de Giannely para que se demostrara que mi hermano es inocente. También lo pedimos a la Corte de Apelaciones”, expresó Muñoz.

Giannely Pirrongelly, una joven de 23 años que tenía ocho meses de embarazo, murió el 25 de septiembre de 2020 en la Clínica Van Praag de Upata, municipio Piar de Bolívar. El examen forense presentado en el juicio arrojó que ella fue presuntamente golpeada y eso derivó en el desprendimiento de la placenta. El bebé también murió.

“Al fin se hizo justicia. Descansa en paz hija mía y nieto”, escribió en redes sociales Lidio Pirrongelli, padre de la fallecida. Diversas organizaciones feministas también respaldaron la condena.

La versión de la familia de Terán

No obstante, la familia de Terán sostiene otra versión. “Hubo muchas contradicciones entre la declaración del patólogo y de los funcionarios del Cicpc. La juez dijo que todos declararon bien y que no había dudas. A leguas se ve que es algo viciado”, agregó la hermana del hombre, quien afirmó que los médicos que la vieron antes de morir dijeron que ella no tenía hematomas.

“A ella la bañaron en la clínica de El Callao y en la clínica de Upata le pusieron inyección en la espalda, y la persona que la atendió dijo que no había golpes”, contó Muñoz. Un día antes del deceso, Pirrongelly comenzó a presentar malestar general y fue llevada, primero, a un centro de salud en El Callao, y luego, a una clínica en Upata.

El cuadro de salud de la joven ameritaba llevarla a un hospital con mayor capacidad, pero movilizarla a un nosocomio en Ciudad Guayana fue toda una odisea, debido a las precarias condiciones del sistema sanitario y las ambulancias.

“Yo estaba buscando oxígeno para equipar la ambulancia y llevarla a San Félix, donde había unidad de cuidados intensivos. Entonces fue cuando me informaron que había muerto”, explicó la hermana de Robert Terán.

Los parientes del joven detallaron que la última vez que él vio a Pirrongelli con vida fue el miércoles, 23 de septiembre, de 2020, dos días antes de la muerte de la joven. La familia alegó que él salió a Puerto Ordaz a buscar repuestos de un camión y ropa para el bebé que estaba por nacer. “Ese día ellos desayunaron juntos, antes de que él se fuera”, relató la hermana.

Meribeth Muñoz reveló que, salvo un incidente ocurrido en mayo de 2020, no presenció ningún conflicto violento entre su hermano y su cuñada. “Esa vez Gina le arrebató el teléfono y salió corriendo al baño y ahí se iban a agarrar, pero mi mamá logró estabilizar la situación. Eso solo pasó una vez, cuatro meses antes de que ella falleciera”, reveló.

Entretanto, en cumplimiento de la decisión judicial, Robert Terán permanece en la cárcel de El Dorado. Está en una celda de castigo, según precisó su familia. “Está aislado y no le permiten visitas”, dijo su hermana. Reiteró que continuarán contando su versión hasta que se revise la sentencia.

Carlos SuniagaSucesos

