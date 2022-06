Delincuencia San Félix un problema que denuncian sus habitantes

Vecinos de varios sectores de San Félix, en el estado Bolívar, denunciaron los altos niveles de delincuencia que se registran en sus comunidades. Mencionaron que con frecuencia los ciudadanos son víctimas de asaltos, sobre todo después de las 6:00 p.m, cuando muchos están llegando de sus trabajos.

Entre los sectores más afectados están Nueva Chirica, Guaicaipuro y Ruta I de Vista Al Sol, este último considerado como una de las zonas más peligrosas de la región. “Ya a mi no me provoca ni salir, porque todos los días me entero que a una vecina la robaron”, dijo, Gilda Soto, una residente de Nueva Chirica.

Reportaje NTA: Sin dólares el acceso a los hospitales públicos en Venezuela se hace lejano

¿Y el patrullaje policial?

El casi inexistente patrullaje policial es la variable recurrente en las comunidades de Ciudad Guayana, la localidad con mayor densidad poblacional del estado Bolívar. “Lo que pedimos al gobierno es que por favor nos ayuden, hagan recorridos, que no nos dejen solos. En esta comunidad hace falta que nos arreglen la cancha para que los muchachos hagan actividades recreativas y deportivas y no se metan a malandros”, afirmó Yadira Carrión, otra vecina.

De acuerdo con el informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), correspondiente al año 2021, Bolívar es el estado donde hay más incidencia delictiva y donde más se cometen crímenes. Los testimonios de los vecinos de San Félix son el reflejo de la data difundida por la mencionada organización.

Los colectivos resguardan a los vecinos de la delincuencia San Félix

“En este sector (Vista Al Sol), están los colectivos que supuestamente nos cuidan. Pero lo que no sabemos es si los que están robando son ellos o que vienen de otros barrios”, reveló una vecina que prefirió no identificarse.

La ciudadana se refiere a bandas armadas que operan en estas zonas y que se hacen llamar colectivos. Estos grupos con frecuencia extorsionan a comerciantes locales a cambio de seguridad y también controlan territorios, tal como ocurre en las zonas mineras de Bolívar.

Síguenos

Twitter @nta_vzla

Instagram @nta_vzla

Facebook NTA Venezuela

y únete a nuestros grupos de WhatsApp