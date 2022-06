A Europa espera Venezuela enviar petróleo: ¿Lo puede cubrir?

1411925

Caracas.- Nicolás Maduro confirmó el pasado domingo, 5 de junio, la autorización de Estados Unidos a las petroleras Eni y Repsol de transportar petróleo venezolano a Europa. La noticia ya la había adelantado la agencia de noticias Reuters, medio que informó, citando a fuentes ligadas a la industria, que los envíos comenzarán en el mes de julio.

“Estados Unidos hace una semana dio unos pasos leves, pero significativos al entregar licencias a Chevron, Eni y Repsol para iniciar procesos que lleven a producir gas y petróleo en Venezuela para exportar a sus mercados naturales», dijo Maduro en una entrevista con una emisora radiofónica argentina.

La información surge en medio de la fuerte caída de la producción petrolera venezolana, que según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), se ubicó en mayo por el orden de los 775 mil barriles diarios. La cifra además se ubica muy por debajo de la meta propuesta por el mismo Maduro de elevar la producción a 2 millones de barriles a finales de año.

Ante el anuncio, los economistas y expertos petroleros Carlos Mendoza Potellá y Rafael Quiroz coinciden en que implica una señal del gobierno de Joe Biden hacia Maduro en medio de los intentos por retomar el diálogo entre gobierno y oposición. Sin embargo, afirman que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no está en capacidad de enviar crudo al viejo continente.

Expertos coinciden: Venezuela no puede cubrir mercado europeo

“Estaban haciendo de tripas corazón para enviar lo que logra enviar a través de los contactos indios y turcos, no sé cuál petróleo se está enviando a Europa”, dijo Mendoza Potellá consultado por El Pitazo.

El experto señaló que Venezuela actualmente tiene disponible el petróleo extrapesado mezclado con liviano proveniente de Irán que requiere de características especiales de refinación. En ese sentido, explicó que, de otorgarle los permisos, la producción en el campo Boscán, en Zulia, que maneja Chevron tiene entrada directa en las refinerías del sur de Estados Unidos, diseñadas para ese tipo de crudo. Pero la situación no es igual en Europa.

Quiroz coincide con Mendoza Potellá en que no hay forma de cubrir el mercado europeo. “Eso es un pequeño saludo a la bandera por parte de Estados Unidos, porque, ¿qué crudo se va a enviar?”, cuestionó.

En declaraciones a El Pitazo, el experto detalló que los 685 mil barriles de barriles diarios que promedió la producción venezolana los primeros cinco meses del año está casi toda comprometida: “Casi 400 mil (barriles diarios) van para China, 160 mil lo consumimos en el mercado interno, 50 mil se mandan a Cuba y 20 mil a varios países de Centroamérica y el Caribe a través de Petrocaribe. Lo único que resta son 20 mil máximo 40 mil barriles, eso no es nada para el mercado europeo”, apuntó. Comparó esta cifra con los casi 6 millones de barriles diarios de petróleo que Rusia distribuía en Europa antes de la guerra en Ucrania.

Igualmente, reiteró que el problema de Venezuela no es de transporte o comercialización, sino de producción. “Hay un problema profundo y fuerte de desinversión en la industria petrolera. Nos pueden dar todas las licencias del mundo pero hasta que no se levante la producción no podemos hacer nada”, apuntó.

Mensaje de EE. UU. a Maduro

Sobre la medida, Quiroz considera que representa un mensaje del gobierno de Estados Unidos a Nicolás Maduro. “Yo quiero saber los números, de dónde van a salir esos barriles”, insistió. Por su parte, Mendoza Potellá lo ve como una posible señal de ablandamiento hacia Venezuela en función de la crítica situación en Europa. Sin embargo, concuerda en que las circunstancias del país son complicadas para pensar que puede enviar crudo al viejo continente.

De materializarse esta medida beneficiaría directamente al gobierno de Maduro, «pero el problema es cómo se hace», concluyó Mendoza Potellá.

Kemberlyn TaleroEconomía

