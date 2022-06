Chile | Calama: Condenan a presidio perpetuo a femicida de Lucía Chicchi

Este viernes 10 de junio el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, dictó condena en contra de David Alderete Menacho por su autoría en el femicidio de Cecilia Chicchi Leandro, perpetrado en octubre de 2020. Recibiendo, por fallo unánime, la pena de presidio perpetuo calificado.

A su vez, se aplicó la inhabilitación absoluta perpetua de cargos y oficios públicos y la sujeción a vigilancia de la autoridad por el máximum que establece el Código Penal.

En el fallo, se estableció que “En este caso la extensión del mal causado es enorme, no solo porque se ha privado a dos hijos del amor, de la compañía, de la guía y aún del sustento que pudo proveer una madre, la víctima de este delito, sino porque además el encartado con su acción, afectó a la familia completa, no solo a la de Lucía, sino también a la suya propia, cometiendo un crimen cuyos efectos negativos no podrán nunca ser reparados“.

LOS HECHOS

Respecto a los hechos, el tribunal dio por acreditado que la tarde del 14 de octubre de 2020, Lucía Chicchi Leandro se encontraba al interior de un domicilio situado en el campamento transitorio Nueva Esperanza de Calama, junto al imputado David Alderete Menacho, pareja con quien mantenía dos hijos en común.

En este punto, el sentenciado al ser descubierto en una presunta infidelidad y encarado por la afectada, procedió a atacarla con un cuchillo causándole lesiones por la espalda, lo que derivó en complejidades que le dieron muerte en el mismo lugar.

Posteriormente, Menacho subió el cuerpo sin vida de la víctima a un vehículo y lo dejó abandonado en un basural en el sector denominado “Limón verde”. Además, al día siguiente del delito el femicida interpuso una denuncia por presunta desgracia.

El cuerpo de Lucía fue encontrado a los pocos días, el 20 de octubre del 2020.