Chile | «No tratar de manipularlos y dejarlos descansar»: Captan a un ejemplar de Lechuza en los barrios residenciales cerca del ex vertedero de Antofagasta

La gran problemática ambiental y sanitaria que presenta el ex vertedero La Chimba en la localidad de Antofagasta producto de las quemas ilegales de basura en el sector, no solo ha generado condiciones insalubres y preocupantes para los residentes, sino que también ha impactado en el hábitat natural de la flora y fauna que existe en el lugar.

A través de sus distintas plataformas en redes sociales, la Asociación Socioambiental “Raíces Endémicas”, publicó información sobre la razón por la cual podrían encontrarse algunas aves en las casas de los pobladores. Ya que, La Reserva Nacional y cerros del sector, son el hogar de lechuzas, pequénes y aguiluchos, entre otras especies.

Al respecto, afirman que “creemos que esto puede deberse a la desorientación que las llamas y humos pueden haber provocado, considerando que las lechuzas son aves de hábitat nocturnos. Por supuesto no podemos asegurar esto, pero dadas las condiciones ambientales de los últimos días, esta podría ser una hipótesis plausible”.

Además, enfatizan que “si las personas encuentran un ave o algún otro tipo de especies, lo principal es observarlo bien, no acercarse, no tomarlos, no molestarlos y no asustarlos. Poder tomar algún tipo de registro, algún video o fotografía (…) en caso de observar algún tipo de dificultad, si es que están heridos o que no pueden volar, avisar al Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta o al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)”.

Desde la Asociación, esperan que esta emergencia ambiental tenga una pronta solución, ya sea tanto para la salud de las personas, como también para la conservación de los ecosistemas que existe desde la cordillera de la costa, hasta el sector de los humedales.