Colombia Rodolfo Hernández y su esposa piden guardar respeto por su hija desaparecida, y explican lo que dicen en redes

El candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández emitió un comunicado en conjunto con su esposa, Socorro Oliveros, para dejar atrás la polémica que se ha presentado en redes sobre la desaparición de su hija.

«En atención a los comentarios mal intencionados que se han venido publicando en algunas redes sociales, en donde difaman respecto a la desaparición de mi hija y de forma irrespetuosa se burlan del dolor ajeno, me permito reiterar como siempre lo he sostenido, que el cuerpo de mi hija nunca fue entregado y los grupos armados responsables de su desaparición no volvieron a entregar pruebas de superviviencia», indicaron.

Además, dejaron claro sobre el tema de por qué apenas se interpusieron las acciones judiciales: «Como familia siempre estuvimos a la espera de noticias de nuestra hija, pero al ser innegable lo evidente, se iniciaron las acciones judiciales pertinentes para la declaratoria de muerte presunta por desaparecimiento, siendo un asunto de competencia exclusiva de un juez de la república».

Para leer más noticias de política, ingrese aquí.

Bienes de la hija de Rodolfo Hernández siguen a nombre de ella

La explicación de que la hija del ingeniero aún tenga los bienes a su nombre, pese a que Hernández la da prácticamente por muerta, es porque «mientras la autoridad judicial no lo declare, el estado civil de mi hija no va a cambiar, razón por la cual su cédula de ciudadanía continúa activa y los bienes que le pertenecen continúan registrados a su nombre».

Ante esta situación, tanto Rodolfo Hernández como su esposa reiteraron «la invitación a nuestros detractores para que respeten el dolor ajeno y no se aprovechen de las tragedias personales para intentar desprestigiarnos con noticias falsas».

Para los Rodolfistas que quieren cuidar mi voto, los invito a que llamen a esta línea para que tengan mayor información 333 033 3989 Horario de atención

Lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m

Sábado de 8:00 a.m a 4:00 p.m Ingrese a este link https://t.co/jh8jjQkCyg pic.twitter.com/I27rD2NxFj — Ing Rodolfo Hernandez ! (@ingrodolfohdez) June 10, 2022

.fb-background-color {

background: #ffffff !important;

}

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {

width: 100% !important;

}





Por: 30 Minutos

Autor: Julián Medina

Fecha de publicación: 2022-06-10 16:25:56

Fuente