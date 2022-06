¡Entérate! BTS lanza su primera antología

La banda surcoreana BTS publicó hoy viernes «Proof», su primera antología, compuesta por 48 cortes repartidos en tres discos que recorren la carrera del grupo, y que incluye además tres nuevos sencillos.

En las pistas recopiladas en «Proof» se encuentran los principales singles de la banda lanzados desde 2013, algunos remasterizados o en versiones inéditas; más los nuevos temas «Yet to come (The most beautiful moment)», «Run BTS» y «For youth».

El vídeo de la primera de estas tres nuevas canciones fue estrenado hoy a la par que el álbum y a las tres horas de su lanzamiento ya superaba los 2,5 millones de visitas en la plataforma YouTube.

La canción, cuyo vídeo ha sido rodado en el desierto y mezcla inglés y coreano, busca ser toda una declaración de intenciones y un mensaje dirigido a sus fans, conocidas como ARMY.

«El pasado honestamente ha sido lo mejor, pero lo mejor de mi es lo que está por venir», «el mejor momento está por venir», rezan algunos de los versos de «Yet to come (The most beautiful moment)», en la que el grupo asegura que no le importan las etiquetas que le pongan, incluida la de «número uno», y que sus miembros están ahí solo para seguir haciendo lo que les gusta: música.

La canción emplea «sampleos» muy utilizados a principios de los 2000 para el llamado «hip hop sentimental» y combina el rapeo de Suga, J-Hope y RM con el tono más pasional de las voces de Jungkook, Jimin, Jin y V.

«Es una especie de historia vital del grupo donde su pasado, presente y futuro coexisten», ha dicho hoy en una entrevista con una radio surcoreana el líder del conjunto, RM, sobre «Proof», del que ha añadido que es «un álbum especial que contiene nuestra historia, sinceridad y corazón destinados a ARMY».

Esta antología es el primer lanzamiento de BTS desde el sencillo «Butter», estrenado en julio de 2021, y busca celebrar el noveno aniversario desde que la banda debutó, el cual se cumple el próximo 13 de junio.

«Proof»

Que hace referencia a la traducción al inglés del nombre del grupo (Bulletproof boyscouts/Boyscouts a prueba de balas), también es el primer álbum que publica la banda desde «BE», que se lanzó en noviembre de 2020.