España | Vox vuelve a concentrar a miles de simpatizantes en su acto de Jaén con Olona y Abascal

Santiago Abascal y Macarena Olona han acudido a Jaén para continuar con la campaña de Andalucía donde han celebrado un acto multitudinario en el parque de la Concordia de la ciudad andaluza. Allí se han concentrado miles de simpatizantes de la formación conservadora según ha confirmado el mismo partido. «Miles de andaluces llenan el Parque de la Concordia para escuchar a Santiago Abascal y a Macarena Olona en Jaén. ¡Solo quedan 9 días para el Cambio Real que necesita Andalucía!», ha dicho Vox a través de sus redes sociales.

En este sentido, Olona ha afirmado que el «cambio real no es un eslogan, no es un producto de marketing» sino que significa sacar a Andalucía de las «primeras posiciones de las estadísticas más dramáticas». Asimismo, la candidata de Vox ha reivindicado el «noble y digno oficio de la política cuando se entiende como una vocación de servicio y no como una vocación de servicio a los políticos que solo miran por sus poltronas».

La candidata de Vox ha continuado cargando contra aquellos que han arruinado Jaén. «Pensaba en Linares donde anteriores potentes centros industriales se han convertido en auténticos solares. Eso es lo que han hecho 40 años de políticas socialistas y luego mantenidas y esa es su gran traición por parte de el PP y por parte de Ciudadanos durante esta última legislatura».

Macarena Olona también ha defendido la preeminencia de los españoles frente a la política de «fronteras abiertas» con África. «La solidaridad empieza por nuestra casa. No podemos poner un cartel de fronteras abiertas en el norte de África porque estamos engañando a los miles de extranjeros que vienen aquí pensando que van a encontrar un porvenir y estamos engañando a nuestros nacionales porque la solidaridad acaba donde no hay para todos y alguien tiene que pensar y cuidar de los nuestros. Primero cuido de mi casa, primero cuido de mi familia y cuando estén atendidas, solidaridad a tope».