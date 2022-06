México | En la India un oso perezoso atacó a pareja y devoró sus cuerpos por 4 horas

Un oso perezoso en la India atacó, asesinó y devoró los cuerpos de una pareja que viajaba a través del bosque en Panna, una región que se encuentra en el centro del país, mientras iban de regreso a su casa.

Antes del ataque, Mukesh Rai, de 43 años, y Gudiya su esposa, de 39, intentaron hacer frente al ataque del oso, quien los interceptó a las 6:30 de la mañana del pasado domingo 5 de junio.

Tras esta situación el oso los habría asesinado y arrastrado hasta la orilla de un río antes de darse un festín con ellos durante más de cuatro horas, antes de que la policía llegara a la “escena del crimen”.

