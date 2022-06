Debido a los constantes retrasos en el área de quirófano, un grupo de pacientes del Hospital Central en Táchira exigió ser operados; ellos alegaron que llevan más de 30 días de espera y la única respuesta es que no hay anestesiólogo.

Pacientes del Hospital Central exigieron ser operados

Junior González, paciente renal desde hace cinco años, dijo que sufrió un accidente y lleva 43 días recluido en el hospital, sin que hasta el momento se le realice la operación que requiere.

Asimismo, señaló que como él, también hay adultos mayores y un menor de edad a espera de ser operados. “Bajamos a quirófano y no nos operan porque no hay anestesiólogo, hay viejitos de 70 años que hasta gusanos les han salido y no los toman en cuenta”, dijo González.

Además, indicó que les informaron que cada paciente debe llegar directamente de emergencia para poder operar. «Nos han suspendido más de cuatro veces la operación y hay quienes cinco veces”.

Familiares de los hospitalizados

Los familiares de los pacientes manifestaron, que en ocasiones sufrieron de humillaciones para atenderlos, también indicaron que de poseer el dinero suficiente llevarían a sus hospitalizados a clínicas, pero no es posible.

“Si tuviera unos cuantos centavos lo llevaría a una clínica para que lo operaran; pero no tenemos, aquí ya tenemos 42 días en el hospital durmiendo en cartones en el piso, no es justo pasar por estas situaciones. Aquí dicen que hay insumos y no es verdad, nosotros debemos comprar hasta los guantes y gasas porque no hay”, aseguraron.

Llamado a Bernal

Los pacientes del hospital central y familiares exigieron el apoyo del gobernador del estado, para que se les brinde la atención necesaria, ya que la mayoría no cuenta con los recursos económicos para cubrir los gastos de una hospitalización. “Necesitamos respuesta, ya tenemos más de mes y medio aquí aguantando hambre y frío, no es justo, necesitamos que los operen”.

