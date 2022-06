Planta potabilizadora de agua UD338

Vecinos de la UD338, en el municipio Caroní, estado Bolívar, exigen al gobierno municipal y regional la terminación de una planta potabilizadora de agua. El proyecto, cuya inversión fue millonaria, se inició hace 10 años, pero hasta los momentos no se ha culminado.

La consecuencia de eso es que los vecinos padecen por la falta de agua por tuberías. “Si el gobierno hubiera terminado esa planta hoy tendríamos agua en nuestras casas. No puede ser que los gobernantes sean tan irresponsables”, declaró Gregory González, un vecino de la zona.

Reportaje NTA: Desnutrición en Venezuela: Poca comida, pocos nutrientes

En el sector hay unas 800 familias quienes claman por ayuda. “Aquí tenemos dos opciones: o compramos agua a camiones cisternas o simplemente esperamos que llueva”, comentó el habitante.

No obstante, la alternativa de comprar agua a camiones cisternas no siempre es viable. Un tanque completo tiene un costo de 20 dólares. “De dónde vamos a sacar dinero, en mi caso soy una pensionada y lo que me pagan mensual no me alcanza”, dijo María Pulido, una septuagenaria que trabajó en el sector salud.

Los afectados esperan que el gobierno atienda el problema y les ofrezca una solución con prontitud, de lo contrario informaron que organizarán protestas para llamar la atención.

Según el Observatorio de Servicios Básicos de Ciudad Guayana, la escasez de agua por tuberías es de los principales problemas que aquejan a los ciudadanos. De acuerdo con datos de esa organización, por lo menos 70 % de los barrios de Puerto Ordaz y San Félix registran fallas con la distribución del recurso hídrico.

“Todos los días recibimos reportes de cortes del servicio de agua cada dos días. Pero también hay casos mucho más graves como ese de la UD338 donde los vecinos tienen años sin agua. Eso somete a la gente a una importante desmejora en la calidad de vida y, desde luego, a violación de sus derechos, porque sabemos de casos de personas que por falta de agua han tenido que consumir agua de lluvia y han enfermado gravemente”, declaró Aliana Estrada, directora del observatorio.