Giras de precandidatos son válidas, pero es oportuno ajustar discurso

Varios de los precandidatos opositores, pese a que la mayoría no ha formalizado sus aspiraciones presidenciales, recorren el país en giras que tienen como meta reconectar con el pueblo y aceitar a la militancia. TalCual registra los recorridos efectuados en las regiones y algunos de los mensajes presentados a la gente. Pablo Andrés Quintero y Daniel Varnagy, expertos en ciencias políticas, ven positivas estas iniciativas, pero llaman a revisar estrategias y el discurso electoral

Varios de los precandidatos opositores, pese a que la mayoría no ha formalizado sus aspiraciones presidenciales para 2024, recorren ya el país en giras que tienen como meta reconectar con el pueblo y aceitar a la militancia. Estas giras, en algunos casos, se hacen en medio del trabajo de reorganización partidista que, ciertamente, es uno de los argumentos que han manejado algunos de los dirigentes cuando realizan su periplo.

A la postre, los precandidatos mantienen un discurso que incluye aspectos como las elecciones primarias, la unidad opositora, el cuestionamiento a las políticas del gobierno de Nicolás Maduro y la situación de los servicios públicos en los estados que visitan.

En medio de las actividades políticas de los precandidatos, la mayor parte de los cuales pertenece a los partidos que están dentro de la Plataforma Unitaria, y para efectos de este trabajo, TalCual registra los recorridos efectuados en las giras por las regiones y algunos de los mensajes presentados a la gente como parte del discurso electoral.

El arqueo realizado permite señalar que la escogencia de los estados que han visitado algunos de los precandidatos opositores se basa en criterios organizativos y partidistas, la disponibilidad de recursos para emprender este tipo de movilizaciones, la disponibilidad de gasolina en las regiones y los resultados de las elecciones regionales de noviembre de 2021.

El politólogo Pablo Andrés Quintero señala que el tema de las primarias debe asumirse sin dilaciones. Reconoce la iniciativa de los precandidatos opositores, aunque advierte que ciertas condiciones aplican.

«Es válido lo que están haciendo los precandidatos. Hay que picar adelante, muchísimo adelante. No hay que esperar a última hora porque el gobierno va a actuar en consonancia con que va a dividir a la oposición, va a generar caos interno, va a perseguir, a estimular fracturas, va a patrocinar candidatos fantasmas. Es decir, hay un compendio de variables que deben considerarse y por eso hay que tomar la delantera, pero desde un punto de vista estratégico», subraya.

Añade que Venezuela no es solamente Miranda, Maracaibo o Barquisimeto. «Hay que fortalecer las bases electorales de cada rincón del país», acota.

Quintero añade que, si el gobierno está en campaña permanente y permanentemente en campaña, la oposición con tanta descoordinación, tanta fractura, tanto desorden, no puede decir que está a tiempo. A su juicio, esto último «es un absoluto error estratégico», especialmente cuando la visión proviene de dirigentes políticos con experiencia.

Cortesía ContrapuntoPara el politólogo resulta importante todo lo que se pueda adelantar de caras a las presidenciales, que se espera se celebren en 2024 de acuerdo con el período constitucional. Llama la atención sobre la tentativa de que el gobierno adelante las elecciones, como lo hizo en mayo de 2018, para desajustar a la oposición.

«El trabajo que están haciendo los precandidatos y los partidos políticos es un trabajo de activismo, de reencuentro y de reorganización con la gente. Pero, ahora sí hay que explicarle al ciudadano, porque ahora hay que votar para el 2024 y antes no», enfatiza Pablo Quintero.

Añade que, paradójicamente, estos mismos actores que llamaron a la abstención hace un par de años, ahora van a llamar a votar. «Eso genera disonancia en la gente y debe ser explicado», acota.

Asimismo, Quintero piensa que el candidato que resulte electo en las primarias —proceso que según la Plataforma Unitaria se realizará en 2023— debe recorrer el país y hacerlo con un mensaje, con una campaña, una estrategia y una organización electoral.

«No puede ser nada improvisado, si existe improvisación en este proceso, la oposición estará condenada al fracaso desde ya. La improvisación tiene un costo político», recalca.

El también consultor político asevera que la dirigencia no puede confiarse en que aún falta camino por recorrer para las presidenciales.

«Frente a un sistema autoritario no se controla el tiempo y hay un escenario de absoluta incertidumbre. No hay tiempo. La oposición nunca ha tenido tiempo, nunca llega a tiempo. Es una falacia decir que hay tiempo cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ya organizó sus estructuras, ya está montado en el 1X10 y montado en campaña desde hace muchísimo tiempo», expresa.

El discurso

Daniel Varnagy, doctor en Ciencias Políticas, afirma que hay varias formas de analizar las actividades o iniciativas de los precandidatos opositores.

«Se pueden ver desde el punto de vista positivo porque en este país, con este grado de apatía política, tiene que comenzar a haber algún tipo de movilización porque, en términos políticos, el 2024 está al lado. Entonces, es muy angustioso y peligroso que, a tan poco tiempo de una elección presidencial, nadie está haciendo nada por la apatía política que en Venezuela es la definición del signo de los tiempos», argumenta.

Varnagy cree que la perspectiva positiva es que se van a comenzar a mover las propuestas electorales, la calle, los recorridos. Pero, enfatiza, la parte negativa es que pareciera que una parte importante de lo que se está haciendo sigue los modelos de la política de la «cuarta república».

El también profesor de la Universidad Simón Bolívar (USB) sostiene que, en medio de los planteamientos de los precandidatos opositores, se aprecia cierto retroceso en lo que es el planteamiento más moderno de la agenda pública, de los planes del gobierno.

«Seguimos con el patrón del candidato mesiánico, populista, con discursos de centro izquierda, no resolutivos y esto es una generalización a partir de lo que he visto y leído. Hay una fuerte tendencia al uso del discurso maniqueísta, polarizador, de la búsqueda del Estado paternalista y, sobre todo, de un populismo que me parece patológico», señala Daniel Varnagy.

En tal sentido, agrega que muchos de esos candidatos tienen una visión muy personalista de la política. En una sociedad que se siente huérfana es como recurrir a las prácticas mesiánicas del siglo XX en Venezuela y que condujeron a malos derroteros de la política.

Varnagy, opina que aquí el punto no es haber o no comenzado las giras de los precandidatos. A su juicio, lo debe mejorar radicalmente es la actitud, en primer lugar y, en segundo lugar, el discurso en política.

«El mensaje de los precandidatos, claramente, debe ser diferente al de 2019, que era un mensaje de esperanza sin estructura. Allí se estableció un camino, un mantra, pero no una estructura para hacerlo», precisa Varnagy.

Plantea que un mensaje adecuado y serio debería apuntar hacia planes de gobierno, documentos de cinco, seis, ocho pasos, planes cortos y que tengan las tres columnas de cuál es y cómo se va a concretar la propuesta.

«Esa concatenación de cosas —que deberían quedar claras porque los políticos venezolanos no manejan los conceptos fundamentales de evaluación de proyectos— no tienen una visión gerencial, tienen una visión política atávica. La contraparte sí tiene un proyecto. Hay una profunda subestimación de los actores del gobierno, a los actuales y a los del pasado. Luego, hay una especie de descalificación, expresando que son brutos, que son malos, cuando tienen 23 años en el poder».

Para Pablo Andrés Quintero, la explicación sobre el llamado a ejercer el derecho al voto debe formar parte del discurso de reconexión de los precandidatos que aspiran medirse para la Presidencia de la república.

Destaca, por otra parte, que la oposición requiere de una estrategia de comunicación renovada, adaptada al contexto de 2022.

Quintero, además, puntualiza que la oposición necesita de un verdadero equipo de comunicaciones y una plataforma comunicacional que logre, por un lado, entender las demandas del venezolano y el estado mental del venezolano de hoy, y entender el voto y las necesidades de los jóvenes actuales.

De la misma manera, un mensaje y una campaña que sea estratégica, que no sea improvisada, que no sea copiada, pero sí con profunda investigación de para dónde va la gente, a dónde va, qué siente, qué piensa, cómo percibe la gente a la oposición.

«La campaña debe contemplar un aspecto muy importante que los políticos dejan a un lado y es la desinformación y la censura. ¿Cómo hacer una campaña en un escenario de gran censura y gran persecución?», plantea.

Desde la perspectiva de Pablo Andrés Quintero, el mensaje tiene que ser lo suficientemente emotivo, que arrastre, que mueva la esperanza, que emocione, que tenga un buen encuadre, que apele a ciertos valores de cambio y que logren posicionar en la mente de los electores imágenes hacia el futuro, la gente quiere un futuro.

Destaca que los candidatos deben promover esto con unas candidaturas renovadas, deslastradas de la corrupción, y con una puesta en escena distinta.

Rumbo a las primarias

En un artículo publicado en TalCual, Juan Manuel Trak, sociólogo y doctor en procesos políticos, señaló que el análisis de los apoyos entre partidos políticos a candidaturas en cada una de las 24 gobernaciones es una pista para entender la red de alianzas posibles para las primarias opositoras.

Trak destacó que las candidaturas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no contaron con el respaldo unánime de ninguna organización política, mientras su aliado más constante fue Convergencia, pero no en un 100%.

Pese a ello, la MUD resultó ser la tarjeta electoral no oficialista que más votos recibió el 21 de noviembre pasado. En contraparte, la Alianza Democrática mostró un mayor nivel cohesión entre sus miembros partidistas.

«En este contexto, cabe preguntarse si las condiciones de las primarias de la Plataforma Unitaria serán los suficientemente amplias para que estas organizaciones postulen sus candidatos presidenciales, o si bien preferirán postular candidatos a unas eventuales primarias entre partidos de Alianza Democrática o si, simplemente, postular sus candidatos fuera de cualquiera de las coaliciones existentes, dividiendo así más el voto no oficialista», sostuvo.

Precandidatos girando

En el caso de Carlos Prosperi, secretario nacional de Organización de Acción Democrática (AD en resistencia), el precandidato ya ha visitado todos los estados del país y, actualmente, realiza giras en zonales adecos, y durante las cuales ha recorrido buena parte de los 335 municipios que componen el país.

El 27 de mayo, Prosperi, médico de profesión, aseguró que el vencedor en las elecciones presidenciales de 2024 será adeco. El precandidato señaló que lleva, alrededor de dos años recorriendo el país para hablarle a los venezolanos en las regiones y darles a entender que no solo son buscados cuando hay un evento comicial, sino que son importantes para la construcción del país.

El dirigente adeco también ha dicho que se debe seguir luchando por las condiciones electorales.

«Desde el inicio de 2022, decidimos salir a recorrer Venezuela. En principio, en el estado Barinas. Una vez que se obtuvo la victoria (de Sergio Garrido en la Gobernación) de Barinas, comenzamos a visitar las seccionales de los estados, a reunirnos con la estructura del partido AD encabezado por el compañero Henry Ramos. Nos hemos reunido con los secretarios generales, secretarios de organización y los jefes de activismo en cada uno de los estados», expresó Prosperi, en mayo, en entrevista con TalCual.

Por donde vamos, es notable el anhelo de cambio, de vivir bien y con dignidad, que tiene este pueblo bregador. Junto a @PieroMaroun, @franciscovra, @CFranmi y @robertalcalasu, me comprometí a seguir luchando #UnidosXVenezuela hasta tener un Gob. al servicio de los venezolanos🇻🇪 pic.twitter.com/nQ20GK9AkR — Carlos M. Prosperi (@prospericarlos) June 9, 2022

El precandidato adeco refirió que el recorrido actual se basa en los zonales de AD, donde se reúne con todas las estructuras de los Comités Ejecutivos municipales y parroquiales.

«El compromiso es llegar hasta las bases en el más bajo nivel a través de los Comités Ejecutivos parroquiales y de los Comités Ejecutivos locales o casas del pueblo», señaló el secretario de Organización.

Por su parte, el dirigente Carlos Ocariz (Primero Justicia), quien fue alcalde del municipio Sucre en el estado Miranda, también anda de gira, aunque sin tanta estridencia.

Ocariz, también excandidato a la gobernación de Miranda en 2021, no ha ventilado abiertamente sus intenciones presidenciales, pero en sus mensajes en las regiones a donde ha ido se refiere a los problemas que aquejan a los ciudadanos.

Más de 200 millones de dólares fueron «despilfarrados» en una obra inconclusa en lo que debió ser el Hospital Oncológico de #Barinas. Hoy en día, es monte, abandono y desolación, templo de la corrupción en este estado. pic.twitter.com/Ka4DpnE2Js — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) May 31, 2022

En su visita al estado Portuguesa, a principios de junio, Ocariz dijo que son evidentes las mentiras del gobierno sobre las fallas de combustible y agregó que los ciudadanos están pagando las consecuencias de la destrucción de la industria petrolera.

Además, el precandidato se ha mostrado partidario de que las primarias sean incluyentes. «Las primarias tienen que ser abiertas y que todo el mundo participe. Ahora si es abierta y usted no participa se le ven las costuras», expresó recientemente.

Desde el municipio Independencia del estado #Yaracuy, junto a líderes regionales y municipales. Escuchando, proponiendo y haciendo! pic.twitter.com/wadxjOh2du — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) May 27, 2022

Juan Pablo Guanipa, dirigente de PJ y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, también realiza recorridos por las regiones. En algunos de los estados, sus compañeros de partido lo han presentado como una opción presidenciable.

Mañana contaremos con la presencia del vicepresidente de la asamblea Nacional legítima Dip.@JuanPGuanipa y precandidato por @pr1merojusticia a la presidencia de la República; dónde expondrá su propuesta país al estado #Lara Auditorio del colegio de abogados 10am pic.twitter.com/6jnY1RiKjv — Secretario.Gral PJ #Lara (@hermesparadas) May 6, 2022

Durante su visita a Valencia, en Carabobo, dijo que el país merece servicios públicos de calidad y que la gente merece vivir mejor. En las regiones, Guanipa ha expresado que acompaña la lucha por la libertad y la democracia.

Estamos en el Sector Santa Inés de Valencia, acompañando a nuestros vecinos en la lucha por la libertad y la democracia. Nuestro país merece servicios públicos de calidad. Nuestra gente merece vivir mejor. Nuestra Venezuela necesita inversión, honestidad y cambio. pic.twitter.com/1LoMUieojL — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) June 3, 2022

En caso de Antonio Ecarri Angola, presidente de Alianza del Lápiz, anunció su precandidatura presidencial y marcó distancia de las primarias planteadas desde la Plataforma Unitaria.

«Sí, voy a ser candidato presidencial en 2022 (…) ¿Por qué tengo que medirme en primarias con quienes no creen que la educación es la solución y con quienes cometieron actos de corrupción en el manejo de recursos públicos a través del interinato?», expresó Ecarri Angola, en marzo de este año.

Primarias si son abiertas, con acuerdo nacional de Estado y SIN uso ni abuso de los fondos y activos de Venezuela en el exterior. De lo contrario, serán una elección interna de un menguado grupo. Venezuela se cansó de una clase política que defraudó y decepcionó al país. https://t.co/MH31ywXSbF — Antonio Ecarri A. (@aecarri) June 7, 2022

Barinas fue el primer estado que visitó. Esta decisión, según se conoció desde el equipo de prensa del dirigente, obedeció a los alcaldes que su organización obtuvo en noviembre pasado. El estado llanero, cuya gobernación ganó Sergio Garrido, en enero de este año, también ha formado parte de la gira de Prosperi y Ocariz.

Asimismo, Andrés Velásquez, dirigente nacional de La Causa R (LCR), excandidato presidencial, exdiputado y exgobernador de Bolívar, ha recorrido parte del oriente del país dentro de su gira que lleva por lema «Rompe la burbuja» , en la cual lo ha acompañado el dirigente Alfredo Ramos, exalcalde de Barquisimeto (Lara).

«Esta semana continuamos con la gira ‘Rompe la burbuja’. Esta vez visitamos el oriente del país: Anzoátegui, Sucre, Monagas. Los invitamos cordialmente a acompañarnos para conversar sobre la agenda de lucha que proponemos para recuperar la democracia», anunció el 31 de mayo. El dirigente ha llamado a defender la unidad opositora.

Unidad total de todos los que quieren salir de Maduro y su pandilla pic.twitter.com/gRUzIDAGlY — Andres Velasquez (@AndresVelasqz) June 5, 2022

