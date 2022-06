Tribunal libera a los cuatro jóvenes detenidos en Chacao

1412059

En horas de la tarde de este viernes, 10 de junio, fueron liberados los cuatro jóvenes de Voluntad Popular detenidos en el municipio Chacao, luego de ser presentados ante el Tribunal Primero de Control de Caracas.

«Nuestro anhelo y más enfática exigencia es que la preservación de la memoria nunca vuelva a ser criminalizada. Este es un derecho y un deber social de todos los venezolanos», puntualizó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que informó sobre la liberación.

#ATENCIÓN | Acaban de ser liberados los activistas de Voluntad Popular. Nuestro anhelo y más enfática exigencia es que la preservación de memoria NUNCA vuelva a ser criminalizada. Este es un derecho y un deber social de todos los venezolanos. — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) June 10, 2022

La abogada Ana Leonor Acosta, defensora a cargo del caso, también comunicó sobre la liberación de los jóvenes que estaban detenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y precisó que el Tribunal encargado dictó medida sustitutiva de libertad.

#URGENTE Liberan a los 4 jóvenes detenidos en #Chacao. Tribunal 1ro de Control dicta medida sustituta de libertad. — Ana Leonor Acosta (@AnaLeonorAcosta) June 10, 2022

Carlos Maneiro, Luis Martínez, Jholbert Allen y Argelia Rovaina debían acudir este 10 de junio, a las 10:00 am, al Tribunal Primero de Control, luego de una decisión adoptada la noche del jueves tras la primera audiencia.

A los cuatros militantes de Voluntad Popular los presentaron luego de estar más de 48 horas en manos de funcionarios de seguridad del Estado, que se negaban a dar información sobre su paradero.

Los abogados defensores calificaron este hecho de detención arbitraria y dijeron que realizar grafitis o pintas no constituye un delito penal, por lo que no podían ser castigados o imponer una pena por un hecho que no esté tipificado o plasmado en la ley.

Maneiro, Martínez, Allen y Rovaina fueron presentados por los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de vía pública.

