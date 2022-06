España | Descubre todos los estrenos de series del 13 al 19 de junio

Comienza otra semana calurosa de junio en la que las plataformas de streaming estrenan del 13 al 19 de junio nuevas series como Trigger Point: fuera de control, la segunda temporada de Paraíso, la tercera de Con amor, Víctor, L’Opera o El idiota preferido por Dios, entre otras.

Lunes, 13 de junio

Trigger Point: fuera de control

Movistar Plus+ estrena esta serie protagonizada por Vicky McClure (Line of Duty) que da vida a Lana Washington una agente experimentada en desactivar bombas, conocida entre los suyos como una ‘Expo’. Trabaja junto a su compañero y también exmilitar Joel Nutkins, Lana se ha quedado psicológicamente tocada a raíz de una operación que termina en tragedia. Lana se vuelve temeraria y llega a la conclusión de que los ataques terroristas que están asolando Londres podrían estar dirigidos contra el equipo de artificieros.

Martes, 14 de junio

My life is murder

Calle 13 estrena esta serie que cuenta las aventuras de la investigadora privada Alexa Crowe, interpretada por la actriz Lucy Lawless. Una investigadora que tendrá que resolver los crímenes más desconcertantes y hace frente a las frustraciones de la vida cotidiana. Las curiosas habilidades de Alexa y sus conocimientos sobre las peculiaridades más oscuras de la naturaleza humana le permiten descubrir la verdad detrás de los crímenes más desconcertantes.

Miércoles, 15 de junio

Con amor, Víctor Temporada 3 y última

Disney+ estrena la tercera temporada de esta serie en la que Víctor vivirá un viaje de autodescubrimiento en el que no solo decidirá con quién quiere estar, sino sobre todo quién quiere ser. Víctor y sus amigos hacen planes para cuando acaben el instituto, enfrentándose a nuevos problemas que deberán resolver para tomar las mejores decisiones sobre su futuro.

El idiota preferido de Dios

Netflix estrena esta serie protagonizada por Clark, un hombre amable y tierno que nunca Dios le elegiría para combatir el mal. Por eso necesitará que la chica que le gusta y sus amigos le ayuden a salvar el mundo.

Siempre fui yo

Disney+ estrena esta serie protagonizada por Karol Sevilla que sigue las aventuras de Lupe, una chica mexicana cuya vida cambia cuando se entera de la muerte de su padre, El Faraón, la máxima estrella musical de Colombia. Lupe decide irse de México natal para viajar a Cartagena y asistir al funeral. Allí se dará cuenta de que nada es lo que parece y decide inscribirse en un concurso musical para estar cerca del entorno de su padre e investigar su sospechosa muerte.

L’Opera

Disney+ estrena esta serie ambientada en la Ópera francesa Garnier y cuenta la historia de tres personajes cuyos sueños chocan con la realidad. Sus ambiciones se enfrentan con las expectativas y su pureza se enfrenta a la corrupción.

Jueves, 16 de junio

Amor y Anarquía Temporada 2

Netflix estrena esta serie protagonizada por una asesora casada y un joven informático que se retan en un juego de seducción de consecuencias impredecibles. Este juego les lleva a replantearse por completo sus vidas.

Paraíso Temporada 2

Movistar Plus+ estrena la segunda temporada de esta serie que se sitúa tres años de lo que ocurrió en la primera entrega. Ahora otro grupo de No Muertos, las Novavis, aparece en Almanzora. Ellos quieren destruir el pueblo para poder llevar a cabo su ritual de regeneración. La vida de los familiares y amigos de Javi y su pandilla corre peligro.

The Other Two Temporada 2

Comedy Central estrena esta serie protagonizada por Brooke y Cary, dos hermanos en plena crisis de los treinta, que deciden subirse al carro de la fama de Chase, su hermano pequeño, estrella del pop y uno de los influencers del momento. Chase está ahora oficialmente jubilado a los catorce años y los dos hermanos tendrán que lidiar con un nuevo miembro famoso de la familia: su madre de 53 años, Pat, y su programa de entrevistas matutino.

Viernes, 17 de junio

El verano en que enamoré

Amazon Prime Video estrena esta serie dramática que nos cuenta el triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos que pasan desde la infancia los veranos juntos. Un drama sobre el primer amor, el desamor y la magia del verano.

No sabéis quién soy

Netflix estrena esta serie protagonizada por un hombre acusado de asesinato utiliza su alegato de clausura para contar su historia de amor con una misteriosa mujer.

La fragancia del primer amor

Filmin estrena esta serie dramática taiwanesa que cuenta la historia de dos mujeres, que separadas en el instituto por los prejuicios y el odio, se reencuentran años más tarde. Las dos se encuentran ante la posibilidad de un amor que nunca se atrevieron a imaginar.