La tasa de desempleo de la OCDE descendió ligeramente hasta el 5% en abril de 2022

Para el mes de abril de 2022, la tasa de desempleo en la OCDE volvió a caer hasta el 5,0 % desde el 5,1 % de marzo. Esto continúa una tendencia positiva para la OCDE, que ahora ha registrado 12 meses de caída del desempleo.

El organismo señaló que la tasa de desempleo era igual o inferior a la tasa previa a la pandemia en tres cuartas partes de los países de la OCDE en abril. Además, el número de trabajadores desempleados en la OCDE también siguió cayendo, alcanzando los 34,0 millones, 0,5 millones por debajo del nivel previo a la pandemia.

Desempleo por géneros

Se registró una disminución en la tasa de desempleo de la OCDE para las mujeres, así como para todos los grupos de edad. Sin embargo, la tasa de desempleo de los hombres se mantuvo estable en 4,9%.

Eurozona

En la eurozona, la tasa de paro se mantuvo estable en el 6,8% en abril por tercer mes consecutivo. Se volvió hacia arriba en una cuarta parte de los países de la zona del euro, con el mayor aumento observado en Grecia.

Fuera de la zona del euro, la tasa de desempleo se redujo notablemente en Colombia y, de forma más modesta, en Australia, Canadá, Dinamarca, Islandia, Israel, Japón y México. Sin embargo, el desempleo aumentó en la República Checa y Hungría. Datos más recientes muestran que en mayo de 2022, la tasa de desempleo se mantuvo estable en 3,6% por tercer mes consecutivo en Estados Unidos.

Cabe señalar que la tasa de desempleo no captura a las personas desempleadas que se encuentran fuera de la fuerza laboral, ya sea porque no están buscando trabajo activamente o porque no están disponibles para trabajar.

Con información de la OCDE