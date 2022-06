Karol G y Anahí retumbaron en Ciudad de México (Video)

Ver esto aquí no tiene precio, nunca dejamos de esperar un momento así. @anahi no sabes lo feliz que me haces cuando cantas, el escenario es y sera tuyo siempre, siempre logras emocionarnos ❤️ TE AMO MUCHO y gracias por eso 🥲💖

pic.twitter.com/W1iOmIWXJQ