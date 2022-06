Difunden fotos de Nelly Pujols a sus 68 años y se alborotan las redes

Nelly Pujols forma parte de un largo y legendario batallón de comediantes que, saliendo de las fronteras venezolanas, comparten risas y buen humor por donde van.

Nelly Pujols nació el 21 de noviembre de 1953. Se ganó el título de «La reina del humor venezolano», no entregado por una academia, sino por el pueblo que la consideró siempre como una de las humoristas más divertidas que ha tenido nuestro país en décadas.

Esta maravillosa humorista, productora, locutora, psicopedagoga y escritora venezolana es reconocida por haber participado en una gran cantidad de programas de comedia en la televisión venezolana, entre los cuales se encuentran «El programa sin Nombre» y «Tatatica» transmitidos por VTV, Radio Rochela de la cadena RCTV, «Sal y Pimienta», «El show de Joselo», «Cheverísimo» y «¡A que te ríes!», de Venevisión y su compañía matriz Cisneros Media.

Poco a poco fue aumentando su fama, pero se hizo muy popular cuando hizo junto a la también humorista Irma Palmieri el sketch de «Flora y Hortensia» transmitido por RCTV en su programa estrella «Radio Rochela» y tras este éxito, ambas estarían en una serie propia llamada «Sal y Pimienta» al ser contratadas por Venevisión, además interpretó al personaje de Frenita Fernández conocida como»La Gaga» en Cheverísimo.

También se destacó como escritora trabajando para el diario «El Venezolano» desde el año 2003, como también se encargó de producir y escribir programas radiales como «Radio Zaperoco» de Radio y Rumbos, «Risas y biyuyos», este último junto al humorista Honorio Torrealba, y también fue productora de Cisneros Media, Univision y se convirtió en vicepresidenta de la compañía Trhee 4 Productions.

A mediados de 1973 empezó a trabajar para Venezolana de Televisión, tras un casting para hacer una imitación de las actrices Raquel Castaño y Mirna Ríos, y gracias a ello se ganó la oportunidad de trabajo en programas de humor como «Tatatica» y «El programa sin nombre». A finales de la década de 1970 trabajó como actriz en algunas telenovelas; En 1980 tuvo la oportunidad de entrar en el elenco de «Radio Rochela», en donde participó haciendo sketchs, como por ejemplo el de «Asocerro» donde encarnó a la Venteveo, pero el más conocido de ellos fue el de «Flora y Hortensia» en la década de 1980, y en este trabajó con Irma Palmieri e interpretó a Flora, haciendo que el sketch obtuviera mucho agrado por la teleaudiencia.

Más adelante fue cancelado el segmento de «Flora y Hortensia», tras una serie de despidos y renuncias de guionistas, escritores y actores de Radio Rochela, Pujols se quiso ir a vivir a los Estados Unidos y fue entonces el productor Joaquín Riviera vio la oportunidad de dejarla entrar en Venevision, para que Pujols e Irma Palmieri hicieran su propio programa llamado «Sal y Pimienta» que era basado en el mismo sketch que tanta fama les dio, porque a Riviera le parecía que sería exitoso un programa con estos personajes, pero RCTV terminó demandando a Venevision por haber copiado los contenidos sin permiso y tras 2 años el programa fue cancelado nuevamente.

Más adelante, en su carrera protagonizó la película de comedia «Que entre jamones te veas» en el año 1992, como también entró en el reparto de «El Show de Joselo» y en «Cheverísimo», grabando sketchs junto a otro gran humorista como lo era Honorio Torrealba (a quien ya conocía de la Radio Rochela), haciendo personajes como Frenita Fernández «La Gaga», Hotelita y además una nueva versión del personaje de la Venteveo de Asocerro. Gracias al personaje de la Gaga ganó una potencial fama en Panamá y Puerto Rico, países donde se emitía el programa. Después de la cancelación del programa en el año 2002, continuó apareciendo con Honorio en un programa de radio, hasta que él falleció en el año 2010.

En el 2012 regresó a la televisión participando en sketches humorísticos en el programa Portada’s junto a Mariela Celis, Rafael Brito y Juan Carlos Barry y en julio de ese mismo año se incorpora al elenco del programa «¡A que te ríes!», en el que participó en segmentos llamados «Las vecinas» y «Doña ricachona».

Esta gran artista también hace stand-ups y hasta monólogos exitosos como «¿Vieja yo?, vieja mi suegra (tu madre)» en varios países de Latinoamérica. Vive definitivamente en Miami, Estados Unidos y cada vez que puede viaja a Venezuela para visitar a sus familiares. En enero del año 2016 informó en un comunicado que padecía un melanoma tipo 3 y que sería operada por primera vez la tercera semana de enero.

Se casó con el actor Jorge Citino (1973-1983), y de esta unión tuvieron un hijo llamado Jorge Citino Pujols. En sus redes sociales se indica que luego se casó con Jesús Cedillo al vivir en Miami.

