Adriana Azzi: Horóscopo del 15 de junio de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 15 de junio de 2022 y los números de la suerte.

Tabla de contenidos Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Aries

Palabra clave: Fluidez

Números de suerte: 449

Estudios espirituales. No reincidas en errores del pasado, administra muy bien tus recursos. Escucha los buenos consejos de las personas de tu entorno más queridas, de las imprescindibles. Ritual con aguas perfumadas y flores. Hecho curioso con una medalla o collar. Das o te dan un regalo en una caja con envoltorio amarillo o dorado.

Trabajo: Una protección espiritual, un guía o persona protectora, un mentor. Buenas noticias en algo que esperas.

Salud: Semana para concretar citas o realizar exámenes.

Amor: Una mujer importante en lo esotérico te ayuda en lo que quieres. Cuidado con salidas nocturnas que no estén debidamente planificadas.

Parejas: El amor está activado. Un trabajo consciente para que se mantenga la llama o crezca la pasión.

Solteros: La Rueda de la Fortuna está a tu lado indicando que podrás conseguir la atención de alguien que te interesa o salirte con la tuya obteniendo lo que deseas.

Mujer: Alguien del pasado te busca. Firma. Matrimonio o renovación de votos. Un amor trascendente. Una visión clara del «hacia dónde» y el «cuándo». Estrategias, planificaciones y elucubraciones

Hombre: Nuevos sentimientos. Dinero. La Fortuna te favorece ésta semana respecto a una meta de la que estás cada vez más cerca o mejor preparado.

Consejo: No forces nada en el amor, deja que todo fluya.

Tauro

Palabra clave: Caminos

Número de suerte: 033

Alegrías y celebraciones efímeras como la duración de las rosas. Amigos del pasado te buscan por empleo o negocio. Revisa a ver qué pasa que las cosas te están fallando o no salen como quieres. Debes cumplir con tus obligaciones. Si algo te molesta, apártate o busca una solución rápida, no permitas clavos en la suela de tu zapato.

Trabajo: Te cancelan un dinero. Estudios profesionales. Ideas novedosas. Alguien trata de truncar tu evolución por envidia.

Salud: Come sano.

Amor: Nuevos caminos, nuevos matices, olores y sabores. No esperes que te llamen, acude al sitio, te están esperando.

Parejas: Debes dar un buen ejemplo en tu casa. Las acciones en sintonía con los ideales.

Solteros: Separaciones por necesidad. Viaje. Comienzos. Mudanzas. Disputas. Amiga(o) muy cariñosa(o) te confunde.

Mujer: El pasado regresa. Debes escuchar lo que te dicen personas que en verdad te aman. Prueba con el pelo muy liso, como planchado o muy natural, casi étnico, háztelo notar.

Hombre: No les falles más a tus amigos y familiares, ya no más, la nobleza y los compromisos afectivos obligan. Busca hacer lo pertinente para encontrar ingresos estables.

Consejo: Todas nuestras acciones positivas en dirección al amor pero también nuestros crímenes, tienen repercusiones más allá de ésta vida.

Géminis

Palabra clave: Suerte

Número de suerte: 824

Aprende a no gastar y a administra muy bien tus recursos. Escucha consejos profesionales no de improvisados. Sé positivo en todo lo que emprendas. Lo que deseas va a llegar. Abundancia vs. Escasez, conflictos internos. Nuevos ciclos. Te sientes mejor después de una operación quirúrgica. Todo lo que sembraste da sus frutos.

Salud: Cirugía pendiente. Males menores.

Trabajo: La Fortuna te favorecerá si sabes apuntar al blanco. Deberás enfocarte. Muchas cosas por hacer, compromisos que dejan tus relaciones en segundo plano.

Amor: una mujer te hace una propuesta de negocio. La abundancia sigue en tu entorno.

Parejas: Un amigo te ofrece algo que necesitas, no pierdas la oportunidad por indecisiones. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

Solteros: Ayudas a alguien que necesita de tu apoyo.

Mujer: Buscas a persona que quieres y le das un regalo. Una suerte venida del cielo. Más calidad y menos cantidad. Serie de eventos desafortunados te roban la esperanza, cuidado. Obligada a recuperarte por ti, por los tuyos.

Hombre: Remodelación en el hogar. Cambios laborales. Decisiones importantes. Alguien te reclama no haber tomado buenas decisiones en determinado momento, peor si eres tú mismo quien lo hace. Tomar el caballo por las riendas.

Consejo: Habla con calma, ve paso paso, no te desboques.

Cáncer

Palabra clave: Sentimientos

Número de suerte: 012

Un poco más de tierra, de pisar sobre terreno sólido, concreto. La buena estrella en tu camino. Aprovecha ahorrar con las ganancias extras. Personas cercanas no saben cuánto las quieren, exprésalo afectuosamente. Te sientes triste cuando sientes que nadie te apoya, o cuando no te atienden. En lo económico, tienes una oportunidad.

Trabajo: La espiritualidad te ayuda a ver mejor y con más claridad lo que quieres.

Salud: Las bondades de la hierbabuena, la cúrcuma, el orégano, vale la pena estudiarlas.

Amor: Busca ayuda en lo relativo al crecimiento personal en función de el éxito integral no parcial. Ritual con baños de hierbas, flores y velas.

Parejas: Deja las dudas. Decídete y cambia por tu bien y el de la relación. A veces basta con cambiar las rutinas.

Solteros: El destino te ha ayudado. Tener lo que quieres es el tema. Alerta con salidas nocturnas y desenfrenos.

Mujer: Escucha el consejo de un adulto joven, muy emprendedor y responsable que está a tu lado. Deja las envidias, los celos, los sentimientos oscuros.

Hombre: Bienestar. Cambios en tu vida por decisiones cuasi políticas, cuasi diplomáticas. No a todo el mundo le queda bien una barba demasiado larga o desarreglada.

Consejo: Respeta las canas de quien las tiene.

Leo

Palabra clave: Negocios

Número de suerte: 022

Cumple con lo que ofreces. Debes atender más a tus parientes, que la distancia no los separe efectivamente. Una nueva historia de amor en tu vida hace que cambien tus perspectivas . Cuidado con decisiones apresuradas. Harás una obra de caridad.

Trabajo: Pondrás más empeño ésta semana. Tu propio negocio, puede ser una realidad pero necesitas foco. Modificas tus rutinas en función del auto mejoramiento.

Salud: Inflamación en las piernas o calambres.

Amor: La pasión llega o toca a tu puerta. Hacer crecer una chispa es un arte. El juego del.amor y la seducción.

Parejas: una circunstancia afortunada te proveerá de lo que necesitas. Desequilibrio en tu vida amorosa con soluciones sorprendentes o conversaciones sinceras.

Solteros: Viaje. La Estrella te acompaña. Entregarte a una persona completamente desconocida es riesgoso.

Mujer: Firma de documento le da un vuelco positivo a tu existencia. Cuidado al saltar una reja, un muro o un simple charco. Vestidos de colores primarios, intensos, vivos.

Hombre: La misma vida te enseñará qué cambios debes hacer para salir airoso, atiende a las experiencias del pasado. No está mal que tomes clases de defensa personal para canalizar energías.

Consejo: No escuches a los que critican que seas aguerrido(a).

Virgo

Palabra clave: Romance

Número de suerte: 078

Llegan aperturas en tus relaciones económicas y/o comerciales. Decisiones respecto a un compromiso. Amiga del pasado te busca para pedirte un favor. Preocupación por algo que no se te da como quieres en el tiempo deseado. Dinero o préstamo que logras tras mucho batallar.

Trabajo: Una renovación en tu camino con modificaciones necesarias. Evolución. Firme resolución. Demasiada responsabilidad. Un peso sobre tus espaldas.

Salud: Malestar por gripe o resfriado.

Amor: Se activa, sobre todo si participas en cursos y talleres que te amplían tu círculo de amistades. Te reúnes con personas positivas. Paseo por sitio verde o contacto con la naturaleza muy reparador.

Parejas: Mudanza o movimiento. Buscas un bienestar para tu familia. Viaje por negocio. Crecen las expectativas, aumentan los compromisos financieros.

Solteros: Firmas un documento de tu interés. Noviazgo en puerta. Cambios positivos en ideas y conceptos. Algo ha cambiado en tí, algo murió para dar paso a un renacimiento.

Mujer: Un mal entendido. Tomas la decisión y te vas. Molestia por medicamento que te pega en el estómago. Observa muy bien quién te trata con verdadero cariño.

Hombre: No gastes más de lo que ganas. Encuentros furtivos. El amor y el interés se fueron al campo un día y más pido el interés que el amor que le tenía. Aléjate de jovencitas alocadas.

Consejo: Debes sembrar para recoger, en virtud de ello, todo tiene su tiempo. Paciencia.

Libra

Palabra clave: Discusión

Número de suerte: 037

No le temas a los retos ni a los compromisos. Deberás cumplir con lo que ofreciste a unos parientes. Le darás valor a la palabra empeñada. Asunto con reunión y congeniar con muchas personas y sus planteamientos.

Trabajo: Cambios positivos. Poder. Alegrías. Vences enemigos. No bajar la guardia. Ilusionarte, inspirarte.

Salud: Malestares pasajeros.

Amor: Cuando algo no cuadra hay que buscar soluciones frontales. Noticias preocupantes. Mejor solo que mal acompañado. Repartirte entre tus afectos más cercanos para cubrir sus necesidades puede ser muy agotador.

Parejas: Eres afortunado por lo que tienes, sobre todo cuando lo valoras. Llenar un vacío. Un desacuerdo momentáneo no tiene que dar al traste con una relación duradera.

Solteros: Inicias estudios o concretas un título. No se discute con borrachos. Muchas veces el poder corrompe, aférrate a tus valores.

Mujer: Te ofrecen una oportunidad que implica trabajar en grupo. Traición de amigo o falta de apoyo de una persona cercana. No caigas en errores del pasado, reflexiona. Una historia que te cautiva.

Hombre: Cuídate de personas falsas. Asunto relacionado con la justicia. Conversaciones que requieren seas sumamente diplomático. Renovado interés en una chica muy atractiva.

Consejo: No dudes de los milagros. La persona de fe no lo hace nunca.

Escorpio

Palabra clave: Logros

Número de suerte: 109

Necesidad de permanecer centrado y tomar el control de las fuerzas disponibles. Alguien te pide un favor y no te es fácil negarte. Cuidado con personas cercanas pero encubiertas que actúan desde la mala intención. Hecho curioso con el bigote o la barba de un hombre cercano.

Trabajo: Decisiones apresuradas dejan sinsabores. ¿Alguien se aprovecha de ti? – Ponle los límites ya!.

Salud: Cambios en la alimentación.

Amor: Debes trabajar mucho para lograr lo que quieres. Creatividad.

Parejas: Cosas buenas y positivas llegan a tu vida. Cancelas deudas.

Solteros: Superarás algunas de tus dificultades más apremiantes y emergerás victorioso. Mucho trabajo por hacer.

Mujer: Intereses en conflicto. Tu estrategia no puede ser otra que la de seguir adelante con mucha determinación. Alegrías por un resultado esperado.

Hombre: Cuidado con tus ambiciones, pueden ser peligrosas. El sentido del propósito es algo muy masculino, define cuál es el norte y batalla hasta la victoria.

Consejo: Ríe, se atrapan más moscas con miel que con vinagre.

Sagitario

Palabra clave: Beneficios

Número de suerte: 811

Una nueva oportunidad se presenta para traerte soluciones sorprendentes pero debes estar libre de prejuicios y autolimitaciones. Practica la constancia y conseguirás lo que te propones. No discutas en la calle de manera demasiado acalorada. Ten fe en lo que confías va a suceder. Potencial para un nuevo comienzo.

Trabajo: No pierdas el tiempo en algo que no es positivo para ti, en lo que no suma ni resta. Un nuevo descubrimiento

Salud: Cumplir una dieta te beneficiará.

Amor: Un nuevo ciclo de crecimiento. Lo que es tuyo nadie te lo quita. Una propuesta de viaje. No le envíes fotos tuyas muy íntimas a nadie

Parejas: Te vas a un sitio muy frío con buenos resultados. Atento con la salud de una mascota. Solteros: Cuídate la salud. Alegría por viaje.

Mujer: Indecisión por algo que te ofrecen, no sabrás qué hacer en las primeras de cambio. Cambios.

Hombre: Trabajaste mucho y no te han cancelado una deuda, que no se te suba la sangre a la cabeza ni se te atraviese el apellido.

Consejo: Es importante hablar con claridad, siendo honestos pero también asertivos.

Capricornio

Palabra clave: Proyectos

Número de suerte: 712

Hay cambios positivos que marcan fuertes virajes en la ruta hacia tu destino. Alguien se va de tu lado o se aleja emocionalmente. Debes ser consecuente con lo que haces y quieres, que tus deseos sen órdenes principalmente para ti. Asunto delicado con una administradora

Trabajo: Te cancelan un dinero pendiente o te sorprenden con un pago sorpresivo. Cambios, remodelación de negocio o de oficina.

Salud: Dolor en los pies. Situaciones en la vista.

Amor: Vencerás obstáculos. Viaje con amigos te invita a que desarrolles nievas destrezas.

Parejas: Padre u hombre adulto te busca y te ayuda en algo importante. Autodeterminación. Pon los cinco sentidos en tu relación.

Solteros: Pídele a tu Ángel de la Guarda y verás la ayuda que recibes. Creación de nuevos proyectos. Ahorros, ensayo y error.

Mujer: Hecho curioso con una bandera. Alguien que debes defender o apoyar por éstos días, te ayudará más adelante. Dominarás situaciones nuevas.

Hombre: Te hacen una oferta, pero no llena tus expectativas, deberás negociar. La mejor defensa es el ataque. Si sospechas es porque no hay confianza.

Consejo: La mejor cura para el alma es la música, el canto, el baile, la oración y la meditación, pero nada supera el sentirse enamorado.

Acuario

Palabra Clave: Aventura

Números de suerte: 699

Tristeza por pérdida de alguien o algo querido, alguien o algo se va pero vienen renovaciones, cambios y renacimientos, también puede ser sólo un alejamiento. Todo pasa y sale el sol. Cambios inesperados. No decidas sin pensar. Cambios en tu vivienda. Compartes habitación. Alegría por visita. Angustia por dinero. Paseo a la playa. Comida en familia con alegrías. Ahorra o administra bien esos recursos.

Trabajo: te sientes atado en un lugar y quieres irte o hacer algo diferente. Creces económicamente.

Salud: Precaución con comida en la calle. Cuidado enfermas del estómago.

Amor: Te cancelan un dinero. Compras. Algo con pasión y aventura a tu lado.

Parejas: te regalan un libro. Alguien te ayuda en lo espiritual. Piensa bien en los gastos.

Solteros: proyecto. Te dicen cuanto te quieren. Nuevas experiencias.

Mujer: éxito en tus batallas. Todo no lo hace el dinero. Asunto con un libro que te espera, léetelo.

Hombre: asistes a inauguración de una escuela o centro donde se reúne mucha gente. Atento con una traición que ves venir.

Consejo: escucha consejo para que llegues a viejo.

Piscis

Palabra clave: Pasiones

Número de suerte: 331

Nunca es tarde para aprender. Cuida tu cartera, te la revisan. Hecho curioso con un hijo que debes atender. Modificación, arreglos, renovación repercute en tus deseos de hacer o adquirir, alquilar tu casa. Buscas a alguien que se alejó, buscas un afecto del pasado.

Trabajo: con buen pie inicias negocio. Éxito en planes de gran alcance. Reaparecen las comadres, los amigos.

Salud: Cuida las manos y los pies. Realiza estiramientos antes de entrenar.

Amor: alegrías y celebraciones. Recibes una llamada telefónica y solucionas algo. Algo te tiene estresado respecto a la familia. Intuición y enfoque.

Parejas: acuerdo por un carro. Reunión familiar por negocio o herencia. Ponerse de acuerdo respecto a un viaje no siempre es fácil.

Solteros: llegan ingresos, adminístralos bien. Compromisos que debes atender. No discutas en la mesa.

Mujer: amiga te ayuda en tu trabajo. Usa tu intuición. Te hacen un reconocimiento. Te gusta o no te gusta, decide rápido, si le ves tantos defectos entonces ¿por qué sigues allí?. Busca armonizarte pasionalmente.

Hombre: logros en algo al aire libre. Vive en el Hoy. No te apegues a nada. Ahora es el momento para que te disciplines conscientemente y alcances algunos objetivos.

Consejo: no existen verdades a medias.