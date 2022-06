El influencer que maltrata a su esposa y ella se lo perdona (Imágenes sensibles)

Se viralizo un vídeo donde el tiktoker golpeaba a su esposa y todo en presencia de su hija.

El día viernes en horas de la tarde, se volvió viral en redes sociales un polémico vídeo donde aparecía el influencer Carlos Feria empujando fuertemente a Adriana Valcárcel, esposa y madre de su hija.

Valcárcel quien también es creadora de contenido para las redes, publicó el vídeo en su cuenta de TikTok, sin embargo, segundos más tarde lo eliminó. Fue la cuenta de chismes llamada ‘Rechismes’ quien reposteo la publicación para que todos vieran lo sucedido entre la pareja.

En el vídeo se puede observar a Feria empujando a su esposa tan fuerte que cayó al suelo, esta como puede se levanta e intenta apartarse de él lo más rápido posible. Lo más indignante de todo es que su hija pequeña Salomé estaba presente.

Muchos internautas reaccionaron ante lo sucedido expresando su desagrado por la violencia, mientras que otros comentaron que quizás no era cierto y solo lo hacen para ganar más likes.

Horas después que el vídeo se hiciera viral y recibiera muchas críticas, el influencer Carlos Feria publicó un texto en sus historias de Instagram hablando al respecto. Aunque no mencionó las razones de la situación, comentó que fue un día duro.

«Hoy es un día muy duro no sólo para mí sino para mi familia (mi esposa y mi hija) justo también hoy es el día del lanzamiento de NO TE CREO. Muchas personas dicen que es marketing, pero no lo es», escribió el creador de contenido.

«Sé que todos tienen muchas dudas, pero hoy mismo van a saber toda la verdad. Como se hizo público, también será pública la explicación. Ahora haremos un live en Instagram, tiktok y también un vídeo», añadió finalizando el escrito.

Así como lo prometió en redes, momentos más tarde subieron un vídeo a sus cuentas donde el que principalmente habla es Carlos, pidiendo disculpa tanto a su esposa como a las mujeres en general. En el mismo admite que todo fue verdad y debe aceptar todo lo que venga.

Con una voz un poco afectada, expresó «no hay excusas, no puedo decir que esto pasó por algo». Según lo que él mismo comenta todo sucedió porque es un ser humano que no puede manejar sus emociones. «Estoy trabajando en ello. He ido a psicólogos, pero ahora estoy trabajando de la mano de Dios», comentó.

Durante la mayor parte de la explicación, Adriana que ha sido la victima del abuso permanece callada a su lado, sin embargo, en los últimos minutos decide hablar.

«Él sabe que cometió un error y me pidió disculpas ese mismo día… Yo sé que no es un habito que el me maltrate», dijo.

En este mismo sentido agregó que el vídeo fue hace mucho tiempo y que ella ya lo perdonó. «Yo amo a Carlos con todo mi corazón… Yo he visto como Dios a hecho una obra en él y todo», añadió

A continuación el vídeo donde pide disculpas

