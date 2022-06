Mamá de trillizas murió siete horas después del parto

1414276

Barquisimeto.- Andreina Josly Gómez, de 30 años de edad, murió siete horas después de tener a sus trillizas, Ahylin, Ayhlee y Ashlyn, en el Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, la capital de Lara, el lunes 13 de junio. La joven sufrió un infarto en quirófano durante una histerectomía de emergencia, lamentaron sus seres queridos.

Las bebés quedaron al cuidado de sus abuelos maternos Josías y Liliana de Gómez. El papá de las niñas emigró a Chile a finales de 2021, celebró la noticia del embarazo múltiple desde la distancia y anhelaba reencontrarse con su familia próximamente, relataron a El Pitazo dos allegados de la fallecida este miércoles 15 de junio.

Los familiares, amigos y vecinos de las trillizas iniciaron una campaña en redes sociales en busca de donativos de fórmulas lácteas para alimentar a las trillizas tras la pérdida de su madre.

Una de las bebés permanece en cuidados intensivos porque tiene bajo peso y convulsionó varias veces. Sus dos hermanas están estables y esperan el alta médica en las próximas horas, informó Merly Gómez, tía de la fallecida.

Soñaba con ser madre

Gómez comentó que su sobrina tuvo un embarazo sano y confiaba en que saldría con sus hijas en brazos.

Josly, como también la llamaban, soñaba con tener un embarazo múltiple y solía compartir con sus amistades la alegría por esperar trillizas. “Cuando supe que vendrían, lloré porque era el significado de un nuevo inicio de mi vida y sentí miedo de no estar preparada para ustedes. Sin embargo, poco a poco fui sintiendo que sus crecimientos en mi interior me llenaban de una fuerza que no imaginé alguna vez tener (…). Ahora solamente me importa ser la mejor madre para ustedes”, dice un mensaje de su autoría publicado en Facebook.

Ginecobstetras, cirujanos y varias enfermeras asistieron la cesárea de las trillizas Ahylin, Ayhlee y Ashlyn | Foto: captura de video

La joven presentó desprendimiento de útero y ameritó una transfusión de sangre después del parto. Los médicos no pudieron contener la hemorragia y decidieron intervenirla, sostuvo la entrevistada.

Su cesárea estaba programada para el lunes 13 de junio a las siete de la mañana en el Hospital Pastor Oropeza y sus acompañantes recordaron que entró a la sala de partos calmada. “De hecho, los médicos se sorprendieron de la serenidad que llevaba. Nosotros no tuvimos más contacto con ella después de las siete de la mañana cuando la meten a quirófano. Después vimos el cuerpo sin vida”, detalló Gómez.

La joven de 30 años trabajaba como líder de jóvenes en la iglesia cristiana Dios de Pactos, donde sus padres sirven como pastores. Residía junto a ellos y sus dos hermanas en el barrio Francisco Tamayo de Barquisimeto, dijo a El Pitazo Jeovanny Valera, vecino de la familia.

“Salimos de la casa felices porque regresaríamos ocho (integrantes) y ahora solo regresaremos siete. Toda esa felicidad se convierte en una pesadilla”, reza una dedicatoria escrita por una de las hermanas de Andreina en Facebook.

El cuerpo de la joven fue sepultado la tarde de este miércoles. Sus abuelos y tíos esperan darle la bienvenida las trillizas en casa y se mantienen en oración por la pronta recuperación de la más pequeña de las hermanas. Mientras tanto, amigos de la familia recolectan fórmulas lácteas, ropa y pañales para las recién nacidas porque no tienen suficientes recursos para cubrir todos los gastos. Para donativos, las personas pueden comunicarse con Josías Gómez, abuelo materno, al teléfono 04145207432.

