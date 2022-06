Perú | Precio de gasolina llegaría a S/ 30 en próximos días

La de 97 octanos ya está en s/ 28.50 el galón en lima

El precio del combustible en la capital sigue aumentando y no hay quién pueda frenarlo. En Miraflores, se pudo observar que la gasolina de 97 cuesta el galón cerca de S/ 28.50, mientras que la del 95 está S/ 27.59. Otro monto que se pudo apreciar es que el combustible de 90 está 23 soles con 95 céntimos.

Los que más lamentan estos precios son los taxistas, quienes se ven en la obligación de aumentar sus tarifas o de tener que comprar cada día menos cantidad de este ustible. Otro sector que es golpeado por este incremento, son los padres que llevan a sus hijos al colegio o suelen utilizar sus autos para acudir a sus centros de labores.

Arturo Vásquez, exviceministro de Energía, explicó los motivos por el cual la gasolina sigue en aumento y los cambios que podríamos esperar en el corto plazo.

Vásquez resaltó que el alza no solo se ha registrado en el Perú, sino también en varios otros países, entre los que se encuentra Estados Unidos. “Este contexto se da por el problema entre Rusia y Ucrania a partir de las sanciones de exportación de petróleo y gas que ha recibido”, dijo.

Siendo la gasolina un producto directamente del petróleo, los cambios en el precio de este último inevitablemente afectarán al primero. “Puede bajar en la medida que los países de la Organización de países exportadores de petróleo (OPEP) inyecten más petróleo al mercado y compensen el bloqueo a Rusia”, resaltó Vásquez.

Si bien, hace poco el precio internacional del petróleo llegaba a US $105, ahora figura en US $120. Sin embargo, “este podría llegar hasta los US %150 si la cosa se pone peor. Ese precio ya lo vimos en el año 2008, cuando vino la crisis financiera. Por ello, los Estados Unidos están buscando que otros países petroleros compensen el bloqueo ruso”, mientras que el Perú han adoptado otras medidas.