¿Por qué los agricultores de Venezuela necesitan monitorización por satélite?

Desafortunadamente, al igual que pasa en el aspecto económico, la producción agrícola está distribuida de forma desigual por el territorio de Venezuela. La agricultura se concentra únicamente en unas pocas zonas del país. Además, hay que tener en cuenta que en Venezuela son frecuentes las inundaciones en todo el país, lo que dificulta enormemente la labor agrícola, pues no solo hay que esperar hasta que el agua desaparezca, por norma general el agua arrastra arena y piedras que merman la productividad de la tierra.

Aunque la agricultura no se desarrolla a un nivel óptimo, se desarrolla con relativo éxito en regiones como la Cordillera Septentrional (Miranda, Sucre, Carabobo…), la región de los Andes, Centro Occidental y la región de los Llanos (Barinas, Guárico, Apure, Cojedes…). La producción venezolana no es uniforme y algunos cultivos solo se plantan en determinadas zonas. Aun así, algunos cultivos, como el maíz y la caña de azúcar se pueden encontrar en todas ellas. Otros cultivos comunes en Venezuela son el arroz, el café, la patata, el arroz, el tabaco o el maní, por nombrar algunos.

Problemas agrícolas más comunes en Venezuela

La agricultura en Venezuela ha estado siempre subdesarrollada respecto a otros países del mundo y ahora se ve afectada por la crisis medioambiental reinante, donde se intenta reducir las emisiones de CO 2 adoptando técnicas más efectivas y sostenibles, como la agricultura de precisión. El mayor problema de Venezuela a lo largo de los años ha sido centrarse en el petróleo como fuente para mejorar económicamente. Este enfoque ha traído efectos perjudiciales al medio ambiente en el país, pues las actividades de extracción de petróleo, sumadas a otras como la minería, han contaminado grandes extensiones de terreno agrícola, haciendo que sea imposible el cultivar en ellas. De hecho, se estima que a día de hoy menos de una cuarta parte del país es apto para el desarrollo de la agricultura. Otros problemas que han afectado negativamente a la agricultura son la falta de construcción de infraestructura pública, dada la deficiente gestión de los recursos públicos y la falta de

inversión. En general, se considera que la agricultura es cara y poco rentable en Venezuela y muchos optan en su lugar por invertir y/o dedicarse a actividades de manufacturación o minería. Tampoco existe un apoyo claro por parte del gobierno para que aquellos interesados puedan comenzar y establecer un pequeño negocio. El precio de los productos agrícolas y la maquinaria siguen siendo muy elevados, aunque se ha intentado solucionar el problema devaluando la moneda para equilibrar la economía, el precio obtenido al exportar es bajo también precisamente debido a esa devaluación. Se consiguió, al menos, satisfacer la demanda local.

Aun con todo, los estratos más vulnerables de la sociedad son los más afectados por una producción agrícola que todavía puede mejorar en calidad y cantidad. El precio de los alimentos en el país es muy alto y cada año crecen más y más y la inflación del país es la más alta de toda Sudamérica. Las malas decisiones de las élites del país, realizando una política que no supo aprovechar los beneficios obtenidos con el petróleo para fortalecer otros sectores, son el principal causante del pobre desarrollo agrícola del país.

Monitorización por satélite: ¿Por qué los agricultores la necesitan?

En un esfuerzo por mejorar la calidad de la agricultura, en EOS Data Analytics (EOSDA) estamos comprometidos con la adopción de la agricultura de precisión. Uno de los principales problemas que los agricultores encuentran es el de mantener alto el rendimiento de[1] [2] [3] [4] los cultivos, ya que plagas, maleza, enfermedades o la falta de nutrientes pueden dinamitarlo y acabar con toda la cosecha. Por desgracia, algunos de esos problemas no son fácilmente visibles por el ojo humano, de ahí que el uso de tecnología geoespacial haya incrementado notablemente en los últimos años. Los datos geoespaciales contenidos en las imágenes de satélite pueden ser analizados mediante el uso de distintos índices de vegetación, como NDVI, MSAVI o NDMI, entre otros, revelando así el verdadero estado de las plantas en el campo.

Otra de las ventajas de la monitorización por satélite es la capacidad de poder observar el campo en cualquier momento y lugar, sin tener que estar físicamente presentes en él. Sólo si los análisis muestran problemas en alguna zona del campo es cuando se manda a un explorador a investigar el problema de cerca. Un detalle muy a tener en cuenta es que la monitorización por satélite supone un gran ahorro para el agricultor, pues podrá ahorrar en insumos como agua o fertilizantes. Las soluciones geoespaciales permiten determinar qué zonas requieren una mayor atención y realizar, por tanto, una aplicación de tasa variable (VRA) de fertilizantes, herbicidas o semillas.

La aportación de EOS Data Analytics para la agricultura de precisión es EOS Crop Monitoring, una plataforma en línea basada en datos de satélite para la monitorización del campo. Gracias a la monitorización en tiempo casi real, es posible garantizar una detección temprana de los problemas que afectan a la salud de los cultivos, tales como estrés térmico/por frío/hídrico, enfermedades, etc. “Los productos de software de tecnología agrícola pueden ayudar a los agricultores sudamericanos, tanto a los pequeños como a los grandes, a superar estos retos, ya que proporcionan acceso a datos meteorológicos históricos, índices de vegetación, la productividad de los campos y mapas de vegetación las 24 horas del día, así como notificaciones automatizadas sobre cambios en el estado de los cultivos para mitigar el riesgo de pérdida de rendimiento. Además, las cuentas de equipo proporcionan transparencia en la comunicación entre los asesores agrícolas y los agricultores. Podemos decir que EOS Crop Monitoring sirve para conectar a los usuarios finales y ayudar a los agricultores en su trabajo diario” comentó Dmitry Svyrydenko, asesor de soluciones agrícolas en la región de Sudamérica en EOS Data Analytics.

Además de las funciones descritas en párrafos anteriores, la plataforma dispone de la función de Cuentas de equipo, con la cuál los propietarios del campo, exploradores, consultores, proveedores y clientes pueden acceder a toda la información relativa al campo en una misma cuenta, en la que el dueño de la cuenta establece los niveles de accesibilidad de cada uno de ellos. Otra función útil es la app móvil de Scouting, que permite a los exploradores rellenar un completo informe con fotos adjuntas sobre un problema localizado en el campo, incluso sin conexión a Internet. La oferta se completa con la previsión meteorológica para los próximos 14 días y la posibilidad de crear índices de vegetación personalizados, además de usar los que vienen por defecto. Gracias a la teledetección y la monitorización por satélite se pueden resolver muchos de los problemas históricos que sufre la agricultura en Venezuela.