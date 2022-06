Príncipe Harry sufrió caída en California

El Príncipe Harry sufrió una caída del caballo mientras jugaba al polo en California, Estados Unidos.

Esta caída del príncipe Harry se produce cuando él y su esposa están de vuelta a California tras pasar unos días en Reino Unido, para celebrar el jubileo de platino de la reina Isabel II.

El duque de Sussex recuperó su afición al polo en el Santa Bárbara Polo & Racquet Club, un centro que preside Nacho Figueras, el jugador argentino de polo quien mantiene una cercana amistad con el príncipe desde 2007.

Asimismo, se informó que Harry salió ileso del porrazo, al igual que su caballo. Tras retomar el partido y perderlo, el nieto de Isabel II no parecía abatido, pues se le vio charlando con la cantante Katharine McPhee y su esposo.

El príncipe lleva toda su vida jugando al polo junto a su hermano, el príncipe William, una afición que ambos heredaron de su padre, reseña La Vanguardia.

A Harry se le conocen múltiples caídas del caballo a lo largo de su experiencia como jinete.

Una vez llegó a romperse el brazo y en otra ocasión, en el año 2000 tuvo que pasar la noche en el hospital debido a una caída durante un partido benéfico en los Cotswolds, reseñó Daily Mail.

Sin embargo, se informó que está última caída no pasó a mayores y que el príncipe se encuentra muy bien de salud.

Según medios británicos, Harry y su esposa cuando viajaron a Reino Unido, solo compartieron 15 minutos de su viaje con Isabel II.

A Harry y a su esposa no se los vio en el balcón junto a la reina, el príncipe Carlos, y demás miembros durante jubileo de platino de Isabel II porque no forman parte de la familia real, según reseñó New York Post.

Harry disfrutó del juego

A 15 días de haber estado junto a su abuela, la reina Isabel II, Harry tuvo esta accidentada reaparición.

Pero la estrepitosa caída no impidió que Harry siguiera con su diversión junto a sus amigos, según reseñaron medios locales.

Al marido de Meghan Markle incluso se le vio relajado y disfrutando del partido que se llevó a cabo en los Estados Unidos.

También Lee: ¡OMG! Kim Kardashian «dañó» el icónico vestido de Marilyn Monroe