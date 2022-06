Los dulces tradicionales suelen estar asociados a ciertos lugares o regiones en la que son típicos o de donde surgieron y generalmente sus ingredientes son fáciles de encontrar por la zona. Este dulce no podía ser menos ya que se utilizan hojas de limonero que tan típicos son de la huerta murciana.

Esta receta de paparajotes murcianos caseros es un postre tradicional muy curioso ya que lo más característico son las hojas de limonero frescas que se usan como si fueran un «molde» para darle forma a una sencilla masa aromatizada con limón y canela.

Sigue la receta paso a paso para comprobar lo fáciles que son de preparar y cómo hay que mojar y freír las hojas de limonero. Al cogerlas te recomiendo dejarles un poco de rabito y lo ideal es seleccionar hojas de un tamaño medio, ni muy grandes ni muy pequeñas y que estén en buen estado, sin zonas rotas o secas.

Ingredientes para la receta de paparajotes murcianos caseros, un postre tradicional (para 6-8 personas, unas 30 unidades):

200 ml de leche.

200 gr de harina de trigo.

1 huevo M.

1 cucharadita de postre de levadura química o polvos de hornear.

1 cucharada sopera de azúcar blanco.

1/2 cucharadita de postre de canela molida.

La ralladura de la piel de medio limón.

Hojas de limonero frescas. Busca un limonero y úsalas recién cortadas. Lo ideal es dejarles un pequeño rabito.

Abundante aceite para freír.

Para rebozar al final, 100 gr de azúcar y 1/2 cucharadita de postre de canela molida.

Preparación, cómo hacer paparajotes murcianos caseros, un postre tradicional:

Lava con agua fría las hojas de limonero y sécalas con papel de cocina. Casca el huevo y échalo en un bol junto con el azúcar y la canela y mezcla un poco con unas varillas. Ralla la piel del limón con un rallador finito, sin llegar a la parte interior más blanca y echa la ralladura en el bol junto con la leche. Vuelve a mezclar un poco con las varillas. Pon encima del bol un colador y echa la harina y la levadura para que pasen a través de él (coge el colador y ve dándole golpecitos para que caigan en el bol). A este proceso se llama tamizar y sirve para que quede sin grumos ni apelmazamientos. Mezcla con las varillas hasta obtener una masa sin grumos y homogénea, de textura cremosa. Déjala reposar 10 minutos. En una sartén honda o cazo echa abundante aceite, pon el fuego fuerte y cuando el aceite esté bien caliente (sin que llegue a humear), ya lo tienes listo para freír los paparajotes. Si tienes un termómetro de cocina podrás medir la temperatura del aceite y empezar a freír cuando llegue a 170-180ºC, y si no siempre puedes echar un poco de masa, si se quema rápidamente es que está muy fuerte el aceite y si burbujea poco es que le falta un poco de temperatura. Prepara un plato con papel de cocina encima para ir dejando encima los paparajotes cuando estén fritos. Ve mojando una por una las hojas de limonero en la masa por ambos lados, que queden totalmente impregnados. En este momento puedes rectificar la masa ya que si está demasiado densa quedará muy gruesa alrededor del paparajote y puedes añadir un poco más de leche para rectificarlo, y por el contrario si está demasiado líquida se resbalará demasiado y en ese caso lo ideal es añadir un poco más de harina. Si has seguido las cantidades de la receta lo más probable es que te queden bien pero como hay quien prefiere los paparajotes más esponjosos y quien quiere que estén más bien crujientes, con estas indicaciones puedes dejarlos a tu gusto. Ahora fríe tandas de paparajotes, en mi caso los he ido friendo de 3 en 3 para que no estuvieran unos encima de otros y la temperatura del aceite no bajara bruscamente. Ve moviéndolos un poco con la espumadera para que se cocinen por ambos lados y cuando veas que por abajo están dorados dales la vuelta. Suelen tardar 2-3 minutos, aunque depende de la temperatura del aceite y del tamaño y grosor que tengan. Pasa los paparajotes con la espumadera al plato con papel de cocina para que escurran el posible exceso de aceite. Antes de que se enfríen deberás rebozarlos, para ello mezcla el azúcar y la canela en un plato y pásalos por ambos lados.

Tiempo: 45 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Los paparajotes se pueden comer recién hechos y calientes (aunque cuidado de no quemarte) pero también están buenísimos templados o fríos, incluso al día siguiente siguen estando fenomenal. Para conservarlos guárdalos en un recipiente cerrado hasta 2-3 días, conforme pasa el tiempo van perdiendo crujiente pero siguen estando muy ricos.

Se trata de un dulce muy peculiar ya que la hoja de limonero sirve de «molde» para darle forma a la masa, que queda con un fantástico aroma a limón y canela. Recuerda que la hoja del limonero no se come, simplemente se separa la masa del paparajote para comerla y se deshecha la hoja, es un error muy común comerlo todo junto cuando no se sabe. Sin duda es un postre tradicional de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de paparajotes murcianos caseros, un postre tradicional:

Los paparajotes tradicionales tienen pocas variaciones ya que se trata de una receta muy sencilla. Lo que más puedes variar es la densidad de la masa, añadiendo leche o harina en función si la prefieres más líquida o más densa y así conseguir que los paparajotes queden más bien crujientes o por el contrario esponjosos.

Consejos:

Si consigues las hojas de limonero pero no vas a utilizarlas el mismo día que las has cortado puedes dejarlas en una bolsa en la nevera hasta el día siguiente. Diría que aguantan algunos días más pero no he hecho la prueba.

Asegúrate siempre de que el aceite está a la temperatura correcta. Lo ideal es utilizar un termómetro pero si no lo tienes siempre puedes echar un poco de masa o un paparajote al aceite, si se dora o incluso quema el aceite está demasiado caliente y si por el contrario tarda varios minutos en dorarse deberás subir la temperatura del fuego.