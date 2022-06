Rosinés Chávez se graduó en París y recibe críticas en Twitter

Rosinés Chávez, hija de Hugo Chávez, se graduó de internacionalista en París, Francia, lo que ha generado cientos de críticas en las redes sociales.

Marisabel Rodríguez, madre de la joven, publicó en su cuenta en Twitter la fotografía que ha causado polémica.

«Instantes imperecederos con la gratísima compañía de nuestro excelentísimo embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unesco, Jorge Valero, en el acto de grado de mi hija Rosinés», dijo.

#InstantesImperecederos con la gratisima compañía de nuestro Excmo Embajador de la RBV ante la UNESCO Jorge Valero en el acto de Grado de mi hija Rosines Chávez #Internacionalista #MiMuchachaSeGraduo pic.twitter.com/EK8RkwfnGL — Marisabel Rodriguez (@SoyMarisabel) June 13, 2022

Luego de los mensajes que recibió, la exesposa de Chávez dijo: «A todos gracias, a los muchos que han bendecido, saludado, felicitado, y a los pocos que han pasado a depositar un poco del malestar que les caracteriza, por enseñarme que somos en la vida lo que damos y que nadie da lo que no tiene».

Algunas de las críticas que se vieron en Twitter por esta foto fueron las siguientes: «Rosinés Chávez se graduó en la universidad más prestigiosa de París, pero según su papá ser rico era malo, ¿por qué no estudió en la UCV o la USB?», «Que Rosinés Chávez se gradúe en una universidad de Francia con el dinero de los venezolanos, mientras nuestros jóvenes han tenido que abandonar los estudios y el país… me da náuseas», «Hay quien alerta que Rosines Chavez no es culpable de lo hecho y deshecho por su padre. Puede ser verdad, pero nunca podrá quitarse el estigma de Chavez: criminal y corrupto. Graduarse en París no lo logra hoy ningún pendejo, solo ella con su beca millonaria».