Sin quimioterapia hará un cóctel por día

Dame Deborah James revela que se está abriendo camino a través de sus ‘cócteles favoritos de la vieja escuela día a día antes de irse’ después de disfrutar de los atardeceres de Sex on the Beach

Dame Deborah James ha bromeado que tomará un cóctel viejo todos los días hasta que «se haya ido» en una historia agridulce de Instagram .

La madre de dos hijos, que actualmente recibe cuidados paliativos en la casa de sus padres en Woking, ha estado aprovechando al máximo el tiempo que le queda después de revelar el mes pasado que ya no está recibiendo tratamiento activo para el cáncer de intestino.

Compartiendo una instantánea de su mesa al aire libre, Deborah reveló que estaba disfrutando de un sorbo de Sex on the Beach y dijo que planea «trabajar a través de viejos cócteles día a día» hasta que llegue su momento.

La activista, a quien se le diagnosticó cáncer en 2015, también compartió una publicación de In The Style instando a la gente a comprar más de su colaboración Rebellious Hope para agregar otro millón de libras esterlinas a su Fondo Bowelbabe, que actualmente asciende a más de 6,7 millones de libras esterlinas.

Dame Deborah James, de 40 años, ha bromeado que tomará un cóctel viejo todos los días hasta que «se haya ido» en una historia agridulce de Instagram mientras recibe cuidados paliativos en la casa de sus padres en Woking.

Compartiendo una instantánea de su mesa al aire libre, Deborah reveló que estaba disfrutando de un sorbo de Sex on the Beach y bromeó que «se abriría camino a través de viejos cócteles día a día» hasta que llegara su momento.

‘¡La delicia favorita de hoy! «¡Sexo en la playa!», escribió Dame Deborah, compartiendo una foto de su cóctel bañado por el sol.

«Tal vez debería llamar a esto trabajar mi camino a través de todos los cócteles de la vieja escuela día a día antes de que me vaya», agregó.

La imagen también mostraba que Deborah había sacado una botella de Archers Peach Snaps.

‘¡Sí, eso es Arqueros! Y sí, crecí como Archers y la limonada era una bebida social estable en la universidad”, agregó.

La activista, a quien se le diagnosticó cáncer en 2015, también compartió una publicación de In The Style instando a las personas a comprar más de su colaboración Rebellious Hope para agregar otro millón de libras esterlinas a su Bowelbabe Fund, que actualmente asciende a £6,707,653.

También en su historia, Deborah compartió una publicación de Adam Frisby, director ejecutivo de In The Style, la marca con la que colaboró ​​para crear sus camisetas de Rebellious Hope.

Las ganancias de las camisetas de £ 15 a £ 18 se destinan al Fondo Bowelbabe creado por Dame Deborah para beneficiar a Cancer Research UK.

En una publicación apasionada, Adam dijo que está orgulloso del dinero que las ventas de la camiseta han generado hasta ahora y alentó a las personas a comprar más para que la donación benéfica alcance el millón de libras esterlinas.

Estamos MUY CERCA de alcanzar el millón de libras recaudado para la organización benéfica de Dame Deborah @bowelbabe… ¡UN MILLÓN DE LIBRAS! Honestamente, estoy muy orgulloso de eso”, escribió Adam.

Para nosotros, recaudar casi UN MILLÓN con Dame Deborah para la caridad es tan especial y me enorgullece muchísimo. Tener el privilegio de trabajar con alguien como Debs y ver lo feliz que esto la ha hecho en circunstancias tan increíblemente difíciles hace que todo el trabajo duro valga la pena”, agregó.

‘Sin embargo, en última instancia… no recaudaríamos nada si no fuera por el apoyo de ustedes, ¡así que les agradezco mucho por eso!

¡Acabamos de reabastecer los tees y tenemos un diseño final esta semana! Así que queremos dar este último empujón para lograr más de £ 1 millón de libras para obras de caridad, lo que será una DONACIÓN RÉCORD de una marca de moda”, dijo.

Además de apoyar los esfuerzos de recaudación de fondos, Dame Deborah ha aprovechado al máximo el buen clima y su tiempo en casa.

El lunes, la activista publicó un video de su hermano Benjamin preparándoles un cóctel Bloody Mary en el jardín. Ella dijo: ‘Vibraciones de Sundowner con el hermano.

¡Es el jugo de pepinillos lo que lo hace por mí! ¡Se siente como una ensalada en un cóctel!

Dame Deborah James ha prometido «vivir mientras muere» después de compartir instantáneas de su visita al Festival de Ópera de Glyndebourne junto a su esposo Sebastien.

Explicó que está «tomando las cosas un día a la vez», junto a una foto de ella en el evento hace cinco años, cuando recién fue diagnosticada.

Los amantes de la ópera Deborah y Sebastien se vistieron con todas sus galas para La bohème en el lugar en East Sussex, la semana pasada.

A Deborah se le diagnosticó cáncer de intestino por primera vez en diciembre de 2016 y se le dijo desde el principio que probablemente no sobreviviría más de cinco años, un hito que superó en el otoño de 2021.

Explicó en su publicación este fin de semana que estaba «tratando de ver algunos de sus favoritos por última vez» mientras recibe atención al final de su vida.

Deborah compartió dos impresionantes imágenes de sí misma una al lado de la otra en sus historias, y les dijo a sus seguidores que había visitado el teatro de la ópera «hace cinco años a la semana».

También compartió fotografías que muestran su elegante conjunto metálico y posó con su esposo.

La madre de dos hijos escribió en Instagram : ‘Otro día, trae otra excusa para gastar la mitad del tiempo agotándome vistiéndome para ir a uno de mis lugares favoritos.

El viernes, compartió una foto que la mostraba almorzando en la finca Beaverbrook de £ 700 por noche en Leatherhead, Surrey y «disfrutando del sol en su rostro».

Al publicar la imagen en Instagram, Deborah la subtituló: ‘¡Feliz viernes! ¡Me siento agradecida de poder disfrutar otro momento de sol en mi cara y comida que me hace sonreír!

“Solo trato de encontrar los momentos de diamante en bruto, ¡pero cuando miras lo suficiente te das cuenta de que todavía pueden estar allí! Gracias como siempre por sus increíbles mensajes y amor. Tener una buena.’

El martes, Dame Deborah reveló que estaba haciendo y disfrutando Bloody Marys con su hermano.

La activista publicó un video de su hermano Benjamin preparándoles un cóctel Bloody Mary en el jardín.

Ella dijo: ‘Vibraciones de Sundowner con el hermano.

Dame Deborah ahora recibe atención al final de su vida en la casa de sus padres en Woking y ha recaudado más de £ 6.7 millones en las semanas desde que anunció la noticia después de lanzar su Bowelbabe Fund.

A principios de año, la madre de dos hijos, que comparte a sus hijos Hugo, 14, y Eloise, 12, con su esposo Sebastien, anunció que había ‘casi muere’ en el hospital, calificándolo como la parte ‘más difícil’ de su batalla contra el cáncer de 5 años, antes de dar la desgarradora noticia de que no había más tratamiento que pudiera recibir.

Deborah compartió una publicación de Instagram a principios de esta primavera revelando, diciendo: ‘El mensaje que nunca quise escribir. Lo hemos intentado todo, pero mi cuerpo simplemente no está jugando a la pelota.

«Mi atención activa se detuvo y ahora me trasladaron a un hospicio en el hogar, con mi increíble familia a mi alrededor y el enfoque es asegurarme de que no tengo dolor y pasar tiempo con ellos».

Está recibiendo cuidados paliativos en la casa de sus padres en Woking, para evitarles a sus hijos los recuerdos difíciles de sus últimos días en la casa familiar en Londres.

La noticia llega después de que ella le dijo a The Sun que tenía «miedo de quedarse dormida» porque no sabe cuánto tiempo le queda.

Agregó que había enviado un «profundo amor» por parte de su familia y dicho: «Creo que mi familia está destruida, todos han sido increibles, han hecho todo lo posible para cuando mides y cuando».

Y hablando de su atención al final de la vida recientemente, dijo: ‘Siento muy fuerte que no quiero que mis hijos me vean agitada y angustiada. Quiero seguro de que me vean cuando esté en un buen día.

Al decir que la ‘presión’ sobre sus hijos pequeños era ‘enorme’, continuó: ‘Quiero que tengan buenos recuerdos.

“No quiero que asuman la carga de tener que cuidarme, masajearme las piernas porque no puedo caminar. Eso me rompería el corazón.

En las últimas semanas, se ha ganado los elogios del príncipe William, quien la llamó «brillante, valor e inspiradora» cuando se encontró con todos los miembros del personal que la trataron.

Hablando en el Royal Marsden a la paciente Lorraine Kimber, de 59 años, de Essex, que actualmente está en tratamiento por cáncer de páncreas y conoce bien a la Sra. James, el príncipe describe su reunión con ella.

‘Ella era increible, incrementable. Estuvo rodeada de su familia, pasamos una linda tarde ‘, dijo.

‘Sabes que ha tenido más de 100 tumores. Lo cual es increible. No podía creer eso. La resistencia que tienen que tener para seguir volviendo de nuevo, tiene que ser muy agutador para ti’.

William dijo: ‘Estaba bromeando … porque son una familia muy unida, muy unida, se podía ver que … estaba bromeando que por fin ahora podía beber.

‘Ella dijo que era brillante. Estaba ‘triple estacionada’ y seguía bromeando sobre cuántas bebidas podía alinearse frente a ella.

‘Se está dando cuenta de que estar en casa es justo donde quiere estar ahora, rodeada de todos sus seres queridos.’ Añadió: ‘Amo a Deborah, ella es fantástica. Su legado es masivo.

También Lee: Condenado a pena máxima por el asesinato de Crisbelis Sarmiento en Anzoátegui