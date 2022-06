Asociación de cines revela incremento de 1.382% en ocupación de salas en Venezuela

1414418

Unos 2,26 millones de espectadores acudieron a las salas de cine de Venezuela en los primeros cinco meses del año, lo que supone un incremento del 1.382 % respecto al mismo lapso del año pasado, cuando fueron 152.413 personas, dijo este miércoles a Efe la Asociación de la Industria del Cine (Asoinci).

El presidente del gremio, José Pisano, explicó que este crecimiento se debe, principalmente, a que el público ha sentido una mayor confianza en asistir a estos espacios debido a la vacunación contra el covid-19 y a algunas medidas de bioseguridad que se mantienen en las salas, como dejar un asiento vacío entre los espectadores.

«Hay un repunte importante al cine, en primer lugar, por la confianza que se ha generado en la audiencia respecto al tema vacunación y las dosis adicionales de protección frente al COVID-19», dijo.

Además, afirmó que algunas grandes producciones cinematográficas han llevado a los venezolanos al cine, entre ellas Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange y Top Gun: Maverick, películas que «transmiten emociones apoyadas en temas como los efectos visuales, superhéroes o que tienen intérpretes que juegan con cierta adrenalina, que no son dados en una pantalla pequeña».

En cambio, señaló que los filmes de bajo presupuesto, tanto nacionales como internacionales, no han notado la recuperación.

Las salas de cine abrieron sus puertas en enero de 2021, tras 10 meses de cierre por la pandemia, cuando el presidente Nicolás Maduro autorizó la «reapertura programada y segura» de los «teatros, museos, centros culturales y cines» bajo el entonces sistema 7+7, que combinaba una semana de cierre seguida de otra de actividad.

Venezuela llegó a tener una asistencia a los cines de 30 millones de espectadores en 2011, un número que se ha reducido desde entonces por la crisis económica, las fallas eléctricas, la migración y más recientemente la pandemia, de acuerdo con Pisano.

