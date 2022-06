Britney Spears revela por qué no invito a su familia a su boda

Pese a estar feliz por su boda con Sam Asghari, la cual se llevó a cabo el pasado 9 de junio, Britney Spears arremetió una vez más contra su familia, dejando en claro la razón por la que no fueron invitados a la ceremonia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante recordó los años que vivió bajo el tutelaje de su padre, Jamie Spears, y el estricto control que ejercía su familia sobre ella con respecto a la posibilidad de que ingiriera sustancias tóxicas.

“Los 13 años que estuve bajo el tutelaje, me hacían examen anti-drogas tres veces a la semana; y en realidad no me gusta el alcohol. Mientras tanto, escuchaba que mi papá se iba a los bares todas las noches y que mi hermano (Bryan) se comía su ensalada de camarones con un whisky con coca todas las noches en Las Vegas después de mi show ¡y a veces antes! Y él nunca me dejaba ni siquiera beber un sorbo”, relató.

“Ninguno de ustedes quería que terminara (el tutelaje), porque todos amaban decirme lo que tenía que hacer y tratarme como si fuera nada. ¡Lo que dijiste en ese momento a ese hombre en la entrevista lo dijo todo, Bryan! Nunca fuiste invitado a mi boda. ¿Verdaderamente crees que quería a mi hermano ahí, el que me dijo que no podía tomar un whisky con coca durante cuatro años?”, expresó Britney.

