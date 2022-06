Las declaraciones las ofreció la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, este jueves, 16 de junio, durante una rueda de prensa

The post Consecomercio alerta sobre el incremento de contrabando e ingreso ilícito de productos appeared first on El Pitazo.

Por: El pitazo

Autor: Redacción El Pitazo

Fecha de publicación: 2022-06-16 11:44:25

Fuente