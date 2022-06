El Gobierno maquilla la inflación para crear una falsa estabilidad económica

El economista Édgar Urbáez, en declaraciones a La Prensa de Lara, indicó que la inflación en el país continuará en ascenso hasta tanto no se tomen medidas integrales que vayan más allá del tipo monetario. Asegura que no se tiene una cifra oficial de inflación en Venezuela, porque el Gobierno las maquilla para crear una falsa estabilidad económica.

«No hay una regla estricta que explique el por qué bajó o subió dos o tres puntos. Lo que se predice en el caso venezolano es que mientras no se tomen medidas integrales, y no solo de tipo monetario, sino fiscales, económicas, crediticias, monetarias, etc., porque la economía es integral, la inflación seguirá subiendo, y a esas cifras tampoco hay que darles mucho crédito porque el Gobierno las maquilla y cada sector usa una metodología distinta, por lo que no se sabe la cifra real», declaró.

Urbáez indicó que una de las razones del aumento de la inflación, es porque «la demanda ha aumentado y hay rubros que habrían escaseado. Además, que el gobierno deja libre de impuestos las importaciones que compiten con el producto nacional por sus bajos costos».

Según datos que lleva el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación en mayo se ubicó en 10,1 %; tres veces más que abril. Especialistas precisan que 82 % de los venezolanos no pueden comprar todos los productos de la canasta alimentaria por sus bajos salarios.

