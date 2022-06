México | Perro incendió de manera accidental la casa de sus dueños

Un perro incendió de manera incidental la casa de sus dueños en Missouri, Estados Unidos, al accionar los quemadores de la estufa.

Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que el perro dejó la casa en llamas.

El incendio fue registrado en una vivienda de Parkville, el pasado viernes alrededor de las 08:40 horas.

El accidente se suscitó cuando una cacerola con la cena de la noche anterior estaba encima de la estufa, la cual el can accionó.

Según se observa en un video, el animal se acercó a la estufa a olfatear las llaves, cuando con su nariz movió una y encendió un quemador.

June 12, 2022