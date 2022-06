Ningún país se arregla en 6 meses y menos con un gobierno que interviene en todo, como el de Maduro

El analista económico y político Tomás Socías López dijo este jueves que Venezuela no se está arreglando, ni se arregló porque ningún país supera una crisis como la existente en seis meses y «menos con un gobierno que interviene en todo», sin embargo, aseveró que hay una «ligera mejoría, aunque no se quiera aceptar».

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, declaró que el primer semestre de 2022 ha representando una «mejora», para el país, pese a que muchos decían que esto no era posible sin lograr la salida del chavismo. «Lo dejamos atrás, igual que la pandemia, pero no hemos cambiado en muchas cosas y deberíamos adaptarnos, el primer semestre cambió positivamente (…) es una mejoría leve, nadie está diciendo que Venezuela se arregló, no es nada de arreglo porque el país no se arregla en poco tiempo y menos con las estructuras de un Estado que interviene en todo, y con una ideología que evita cambios más amplios, pero todo eso se está moviendo».

En sus palabras, esto es lo que quiere el venezolano: vivir mejor sin que la política lo abrume.

Sobre la exclusión de Venezuela de la Cumbre de Las Américas, estimó que fue Biden el «primer perdedor». Sin embargo, recalcó que las conversaciones entre ambos no han cesado desde abril del año pasado.

«Yo estaba en Washington y lo dije, hay conversaciones indirectas entre ambos, eso ha continuado hasta que se confirmó por el propio Maduro, lo verbalizó, que ha tenido conversaciones indirectas y esto ha mejorado, aunque vamos muy lentos, Biden y Maduro se están comunicando y lo digo, lo repito porque hay dos lenguajes, en las reuniones que tuvieron en Caracas, los delegados de Biden le dijeron que no podía quitar las sanciones por los republicanos, porque Maduro no está integrado al tema de las libertades políticas y derechos humanos, y le dijo que apoyaría a Guaidó. Maduro le dijo que no tenía inconvenientes, pero le pidió embajadores en esos países».