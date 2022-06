Nuevo vuelo de Conviasa desviado: pasajeros permanecen en Argentina

El misterioso vuelo venezolano – iraní, que llegó hace días a territorio argentino con una alerta por presuntos vínculos sospechosos del piloto, se mantiene retenido, bajo investigación y sigue dando de qué hablar.

Luego de que el juez a cargo, Federico Villena, ordenara allanar el hotel donde se hospedan los 19 pasajeros, así como inspeccionar a fondo el avión en cuestión y prohibir su salida del país sureño, las piezas alrededor se empiezan a mover como una especie de ajedrez.

Este miércoles los ojos del mundo se pusieron sobre un nuevo vuelo de la misma empresa Emtrasur y que tendría como destino también Buenos Aires. En este caso fue un Airbus A340-642 con matrícula YV3535, que de igual forma Conviasa le compró a la aerolínea iraní Mahan-Air.

Conviasa desvió el vuelo a Bolivia y dejó a pasajeros venezolanos varados

Este avión sería el segundo que la empresa obtiene de Mahan-Air. Según la información que puso en alerta a varios países, Mahan Air funcionaría para operar con la ‘fuerza Quds’, a la que consideran un ‘grupo terrorista’.

Hace apenas dos días que hicieron un vuelo inaugural a este avión que ahora lleva la bandera venezolana y Conviasa le asignó para este miércoles el vuelo V09502 con destino a Buenos Aires y que tendría una escala en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Sin embargo, hasta el momento, desde el gobierno argentino no han recibido ningún pedido de aterrizaje para este vuelo. Se tenía previsto que el avión arribara la tarde del miércoles a Ezeiza y partiera la misma noche a las 9:51 a Maiquetía. Luego, probablemente, el plan era que llevara de regreso a la tripulación que permanece retenida por las autoridades.

Esas intenciones se despertaron luego de que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, descartara que el piloto tuviese alguna relación con la Guardia Revolucionaria Iraní. Desde el Gobierno de Nicolás Maduro, esperan que en las próximas horas la Justicia argentina devuelva los pasaportes a los iraníes y venezolanos. Pero además que, en tal caso, los habilite para abordar el avión de Conviasa.

Mientras tanto, del otro lado, los pasajeros de este vuelo, tanto los que viajaban a Buenos Aires, como los que esperan por regresar a Venezuela, son los más afectados.

La prensa local indica que en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra hay más de 200 pasajeros que se trasladaban en el vuelo. Pero ellos no tienen certeza sobre la ruta que seguirá el avión, y si finalmente llegará a Argentina.

Y en paralelo, en el aeropuerto de Ezeiza se mantienen varados más de 100 pasajeros que compraron boletos para volar hacia Venezuela y que esperan por ese avión que nunca llegó.

“Estamos claros que en esta oportunidad no toda la culpa es de la aerolínea, sino que Argentina no les da permiso para aterrizar. Venezuela no quiso mandar el avión hasta Ezeiza para que no se lo retengan. Así que llegó hasta Bolivia para mandar con BOA a quienes venían desde allá y que nos llevara a nosotros para Santa Cruz y luego a Maiquetía; pero tampoco dan el permiso”. Así lo explicó Manuel Jiménez, una fuente consultada por el medio digital Es Reviral.