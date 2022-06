Diez precandidatos para comenzar el largo camino de las primarias

El pasado lunes 23 de mayo, la Plataforma Unitaria, de la mano del secretario general Omar Barboza, comenzó el proceso de consulta para definir la fecha y el mecanismo para escoger al candidato presidencial opositor, de cara a las elecciones presidenciales que -según la Constitución- deberían ser a finales de 2024.

Tras años de una política abstencionista, los principales partidos opositores se lanzan al camino electoral, y exigen condiciones, pero también actúa sin perder tiempo considerando que el chavismo podría adelantar las elecciones.

En esta situación comenzó la discusión y también comenzaron a hablar las encuestas y quienes son, al menos inicialmente, los posibles candidatos.

Que si sí, que si no, que si así sí o así no: La variopinta oposición

La Plataforma Unitaria es el resultado de la «refundación» de la coalición opositora que busca aglutinar a dirigentes políticos alejados del G4, así como sectores de la sociedad civil como el Foro Cívico. Todo enmarcado en la reanudación del diálogo que inició en México, que fue pausado tras la extradición a EEUU del presunto testaferro de Nicolás Maduro, el colombiano Álex Saab.

Pero mientras el diálogo no termina de arrancar, las discusiones sobre si participar o no, y sobre el mecanismo de escogencia, no paran.

Algunos dicen que no deberían participar figuras que se apropiaron de tarjetas y símbolos de AD, PJ Y VP, los llamados «alacranes»: José Brito, Luis Parra, Bernabé Gutiérrez y José Gregorio Noriega. Otros, como Henrique Capriles, han manifestado que este proceso debe estar abierto a todos, incluyendo «gatos y leones».

Otros plantean una primaria con segunda vuelta.

Para otros, el proceso de primarias no debe estar manejado por el «cogoyo del G4», como dijo Antonio Ecarri hace unas semanas. Y para la líder de Vente Venezuela, MCM, este proceso no debe estar ligado al CNE porque este responde al régimen de Maduro.

¿Qué dice Datanálisis?

Datanálisis afirma que el soporte popular de los líderes de oposición está por debajo de 20% y el interés que tienen los venezolanos en la política está «por el subsuelo».

En contacto telefónico con ND, el presidente de la firma, Luis Vicente León, comentó que los liderazgos en términos generales están muy deteriorados y que un reto muy importante es rescatar la popularidad y mover la atención de la gente.

«El venezolano está más preocupado hoy en vivir y trabajar, que pendiente de las ofertas políticas», asegura.

«No hay líder individual relevante. Nadie genera esperanzas ni conexiones relevantes. Sus apoyos son muy limitados. Por supuesto que una selección unitaria (primarias o consensos) podría mejorar la posición de algún líder pero hay que esperar para verlo. Por ahora, todo es bien frío».

Pero más allá de las declaraciones, durante las últimas semanas han comenzado a circular las primeras tendencias o resultados sobre quiénes podrían ser los candidatos por cada partido.

Delphos, Datincorp y Ettiko Group

Las tres encuestadoras han comenzado a evaluar posibles candidatos. Quienes tendrían mayor aceptación en este momento inicial son (sin orden de importancia): Carlos Prosperi (AD), Freddy Superlano (VP), Juan Guaidó (VP), Carlos Ocariz (PJ), Henrique Capriles (PJ), Manuel Rosales (UNT), Antonio Ecarri (Alianza Lápiz), María Corina Machado (Vente Venezuela), David Uzcátegui (FV), y Delsa Solórzano (EC)

ND tuvo acceso a varias de ellas y las expone a continuación:

Delphos

El estudio nacional titulado «Coyuntura política nacional», realizó del 11 al 16 de mayo, 1.200 encuestas a través de «entrevistas directas en hogares». El 41,6% de los entrevistados dijo que la situación general del país es «regular hacia buena», pero que debe haber un cambio político.

46,5% manifestó que el país debería estar en manos de la oposición, frente a 20.5% en manos del chavismo. Al ser consultados sobre su disposición a votar en primarias opositoras, 50,3% dijo que sí votaría, 36,4% no votaría y 13,3% no sabe.

Según Delphos, 33,8% de los consultados no votaría por ningún líder opositor, mientras que Manuel Rosales ocupa el primer lugar de intención de votos con 12,1%; le sigue Henrique Capriles con 12,5% y María Corina Machado con 8.7%.

Datincorp

También en mayo, pero para el 29, Datincorp -Jesús Seguías- llevó a cabo el estudio al que tituló «Así piensan los venezolanos»: con 1.200 electores entrevistados, un error muestral de 2,83% y un nivel de confianza del 95%. «Las entrevistas se realizaron estrictamente en hogares, en forma directa y personal, clasificando a los entrevistados por tipo de vivienda, edad y género. La supervisión fue 100% en campo», suscribe el documento en PDF al que accedió ND.

Uno de los resultados más llamativos es que 63% de los consultados manifestó que el presidente de 2024 no debe ser ni del chavismo ni de la oposición, lo que da fuerza a la tesis de que debe surgir un outsider. Y que 45% está «totalmente decidido a votar en las primarias».

¿Quién de los siguientes líderes políticos le genera mayor confianza para dirigir al país a partir de 2024?

– Manuel Rosales 8,85% (106 personas)

– María Corina Machado 8,68% (104 personas)

– Henrique Capriles 3,76% (45 personas)

*Ninguno 40,15% (481 personas).

Ettiko Group

En fecha más reciente -entre 6 y 10 de junio-, la empresa Ettiko Group realizó una encuesta de opinión a través de Instagram que arrojó ideas más precisas, sobre cuál sería el candidato por PJ, VP, AD y partidos minoritarios.

ND tuvo acceso al primer informe que busca indagar la opinión pública del electorado en torno a unas posibles primarias que darán un candidato unitario que se enfrentará al candidato chavista en 2024. Ettiko evalúo una muestra de 1.945 votantes, mayores de edad, de ambos sexos y en su mayoría residenciados en Caracas.

El instrumento reveló que estos serían los candidatos por partido con mayor aceptación:

Primero Justicia: Carlos Ocariz lidera el sondeo con 49,5% del total de votos, le sigue Henrique Capriles con 36% y en tercer lugar, Juan Pablo Guanipa con 15% del total de participación.

«Cerca de 200 personas, lo que representa 10% de la participación, enviaron mensajes privados asegurando que no quieren votar por ninguno de esos candidatos porque no les generan confianza», añade.

Voluntad Popular: en primer lugar está Freddy Superlano, el dirigente de Barinas que desplazó al chavismo el 21N, pero que fue «inhabilitado» posterior a su triunfo electoral, tiene 35% de la participación total; le sigue Juan Guaidó con 32% y el representante del gobierno interino en EEUU, Carlos Vecchio con 17%.

Acción Democrática: el partido más longevo del país, ha perdido popularidad durante los últimos años y su tarjeta y símbolos fueron secuestradas por el TSJ que se las entregó a Bernabé Gutiérrez. Para los encuestados, el militante que debería representar a la tolda blanca es Caros Prosperi con 40%, le sigue Edgar Zambrano con 25% y Henry Ramos Allup con 20%.

Fuerza Vecinal: este 26 de junio, FV cumplirá su primer aniversario, pero en las regionales logró varios alcaldes y concejales a nivel nacional. Según los datos recogidos por Ettiko Group, es David Uzcátegui quien cuenta con 51% del apoyo de los participantes, seguido por el alcalde del Hatillo, Elías Sayegh con 44%, y el alcalde de Chacao, Gustavo Duque solo obtuvo 5% en una semana donde fue muy criticado por la detención de dirigentes juveniles de Voluntad Popular en las calles del municipio mirandino.

Partidos pequeños: Antonio Ecarri 38%, MCM 31% y Delsa Solórzano 31%.

«Porcentajes similares, baja participación y un elevado número de participantes exigiendo incorporar a esta encuesta la opción de ninguno, fue lo que ocurrió en este apartado, lo que refleja la baja aceptación que tienen estos tres dirigentes políticos», acotan.