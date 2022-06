Raziel Rodríguez pide cita con Maduro: solo tres minutos, presidente

El alcalde de Guatire, Raziel Rodríguez, le pidió este jueves una entrevista a Nicolás Maduro para explicarle por qué el juicio que le sigue la Fiscalía por su presunta responsabilidad en el desalojo de unos terrenos en el municipio mirandino es una «mentira».

A través de un video en Twitter, Rodríguez expresó: «desde el despacho de la alcaldía hago un llamado para hablar con el presidente Maduro. Sé que está de viaje, que Dios lo bendiga. Necesito hablar con usted tres minutos. de verdad se lo agradecería muchísimo a quienes puedan enlazar para hablar con el presidente Maduro. Es un tema que está sucediendo sumamente político».

Más temprano, el representante de Fuerza Vecinal dijo que en su contra hay un «linchamiento político» y que se ha fabricado una mentira para enjuiciarlo.

«Tengo que hablarle al país y decirle que todo lo que se ha creado ha sido una total mentira contra mi persona. Soy un alcalde inocente, soy absolutamente inocente. Yo no tumbé esos árboles, no manejé esa máquina, no di esa orden. Es un linchamiento político contra mi persona. Lo digo con toda la responsabilidad. Siempre he trabajado para Dios, por muchísimos años, mi ciudad se ve afectada por todo esto, aparte de los 27 mil votantes que me eligieron, y otros muchos más que ahora ven la gran luz que está sucediendo en Guatire».

La semana pasada, la AN de mayoría chavista declaró responsabilidad política sobre Rodríguez y exigió al Poder Ciudadano sanciones políticas, penales y administrativas.

Hasta 10 años de cárcel podría enfrentar alcalde de Guatire, Raziel Rodríguez, si es condenado

Lo que empezó como un señalamiento de Diosdado Cabello, hasta ahora se ha convertido en una amarga tragedia para cuatro agentes de Polizamora y para el alcalde opositor de Guatire, Raziel Rodríguez -Fuerza Vecinal-, ya que el MP busca imputarlo por 11 delitos y este podría enfrentar una pena de más de 10 años.

Según una nota de prensa del MP, el pasado jueves 21 de abril, Raziel Rodríguez fue imputado por ordenar la demolición de tres viviendas del sector Terrinca de Guatire: «en la que residían ocho adultos y tres niños». «Funcionarios de la policía municipal, siguiendo las instrucciones del alcalde, se llevaron detenidas a las personas que vivían en el lugar, debido a que en ese espacio se buscaría favorecer la construcción de una empresa privada vinculada al área textil».

El MP precisó los once (11) delitos que fueron imputados por la Fiscalía 10°, 20° y 25° del estado Miranda:

1. Corrupción propia agravada

2. Abuso de funciones

3. Ejecución de actividades no permitidas

4. Contravención de planes de ordenación al territorio, cambio, obstrucción o sedimentación,

5. Degradación de suelos aptos para la producción de alimentos,

6. Destrucción de vegetación en las vertientes

7. Afectación y aprovechamiento de especies de patrimonio forestal

8. Autor en el delito de amenaza e intimidación

9. Cómplice no necesario en el delito de privación ilegitima de libertad

10. Agavillamiento; y

11. Cómplice no necesario en el delito de simulación de hecho punible