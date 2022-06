Youtuber logra que disquete almacene 512 GB de datos

Años atrás, las tarjetas micro SD, los discos duros, las memorias USB, entre otros no estaban en nuestro vocabulario, ya que simplemente no existían. La única opción que tenías para guardar tus archivos era en floppy disk o discos flexibles, también llamados de forma coloquial como disquetes, reseña El Universal de México.

Quizá si revisas entre tus pertenencias podrás encontrar alguno que aún guarde algún archivo, con poco peso, pues lo máximo que llegaban a almacenar eran 1,44 MB, muy poco para todo lo que soportan actualmente otros dispositivos de almacenamiento.

Estos disquetes se caracterizaban por su forma, era un estuche de plástico que en su interior tenía un disco magnético flexible, el cual era leído por la cabeza del lector de discos.

En un video subido al canal de YouTube de Franklinstein, el youtuber da a conocer la forma en la que logró aumentar la capacidad de un disquete, sin embargo, quizá te decepcione un poco su método, puesto que no era la forma en la que esperábamos que lo hiciera.

Lo que ha hecho el creador de contenido es sustituir el disco magnético por un estuche en el cual caben 14 tarjetas micro SD de 36 GB, lo que da un total de 512 GB de almacenamiento.

Y, en teoría, a este disquete podría aumentarle su capacidad, ya que este puede agregar micro SD de hasta 2TB, lo que lo convertiría en un disquete de hasta 28 TB, una cantidad más grande que los discos duros comerciales.

Sin embargo, las memorias SD de tamaño no están a la venta, lo máximo que puedes conseguir son micro SD de 1TB por lo que el disquete podría llegar a tener una capacidad de 14 TB.

No obstante, como mencionamos anteriormente, el disco magnético fue cambiado por un estuche de tarjetas Micro SD por lo que el disquete como tal no sirve para almacenar más información, pues este no lo puede leer una PC. Más bien, lo que hizo el youtuber fue convertir el floopy disk en un estuche vintage para guardar memorias.

También Lee: Matilda y Tronchatoro regresan al cine con un musical