AN/2020 aprueba en primera discusión proyecto de ley derogatoria de la Orden Francisco Fajardo

Por «mayoría calificada» la AN/2020 aprobó este jueves en primera discusión el Proyecto de Ley de Derogatoria de la Orden Francisco Fajardo.

El presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, señaló que se debe evitar que «se banalice el genocidio que sufrieron los pueblos indígenas durante el colonialismo».

«Estamos obligados, el tiempos que nos toque estar en esta tierra, a impedir que se banalice y no dejar absolutamente ningún rastro del dominio brutal, que hicieron los españoles, burgueses, franceses, en tierras americanas», expresó Rodríguez.

El dirigente chavista comparó la situación que se registró en el continente, con el genocidio que se cometió durante la Alemania Nazi.

«El día en que Alemania permitan una avenida Adolfo Hitler, ese día que vengan a decirnos a nosotros que no cambiemos el nombre de la autopista Francisco Fajardo. Y esos argumentos de vanalización son los mismos que uno escucha ahorita en el fascismo español, es la misma cosa. Lo que está detrás y en el fondo, es que si ellos, me refiero a Vox, a PP, y a otras expresiones de fascismo pudieran hacerlo, repetirían en esta tierra las mismas condiciones de conquista y genocidio del siglo XVI».

«Por eso, porque no ha muerto, porque esas expresiones esclavistas, imperiales, conquistadoras, no ha muerto en esas cabezas de fascistas, no puede morir en nuestros corazones, el ideario de libertad, de denuncia. Tiene razón el presidente de México, tienen que pedir disculpas, porque protagonizaron el más grande genocidio que haya conocido la historia de la humanidad», agregó.

Rodríguez, como presidente de la AN/2020, pidió aprobar el proyecto de ley con la señal de costumbre, pero dejando un registro de quiénes están a favor de mantener la condecoración Francisco Fajardo, «porque se sabe la forma en que están pensando», sentenció.

Vale recordar que en junio del año pasado, la famosa autopista Francisco Fajardo fue bautizada por el gobiern chavista como autopista Gran Cacique Guaicaipuro.