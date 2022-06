Denuncian que el Metro de Caracas ofrece pocas alternativas de pago

1415656

Caracas.- Para usar el Metro de Caracas se requiere cumplir con una serie de requisitos, como contar con una tarjeta recargable del servicio o en su defecto tener dinero electrónico en una tarjeta de débito de una entidad bancaria venezolana o contar con biopago, debido que a la hora de pagar son las pocas opciones que el transporte subterráneo suele ofrecer.

Los usuarios consultados por El Pitazo denuncian que este sistema de transporte público no cuenta con un boleto de un solo viaje, una medida que afecta a las personas que vienen solo por unos días a la ciudad capitalina y que no les interesa adquirir un dispositivo de varios usos, ya que no están convencidos de que la van a volver a necesitar.

Así fue el caso de Carol Malfati, quien vino de visita desde la Isla de Margarita unas semanas a Caracas con su familia, con quienes decidió conocer el Metro de Caracas. «Cuando llego a la boletería para comprar los tickets no me aceptaron ni dólares ni bolívares, solamente tarjeta de débito, pero yo no tenía dinero en la cuenta», dijo.

Mafaldi agregó que ante las limitaciones para adquirir los dispositivos para hacer uso del servicio, el mismo operador de la taquilla le sugirió en voz baja que le pidiera apoyo a quien se encontraba en los torniquetes, justo donde había otro grupo de personas que venían del estado Táchira y que pasaban por su misma situación.

«Todos entramos cuando una persona que pasaba por allí se paró, nos miró y con su tarjeta nos dio el paso», contó la turista margariteña, quien se lleva un recuerdo desagradable y vergonzoso de este servicio de transporte.

Cada tarjeta recargable del Metro de Caracas tiene un costo de 5 bolívares, y cada viaje tiene un valor de un bolívar, al comprarla debe ser recargada porque viene sin viajes; es decir, se requiere como mínimo seis bolívares para un solo viaje. Esta situación ha llevado a que algunas personas interesadas en movilizarse a través del Metro tengan que recurrir a vías alternas para movilizarse en Caracas.

Recurrir al soborno

Pero está situación no solo afecta a las personas del interior del país sino que los propios caraqueños tienen que evitar olvidar sus tarjetas en casas, como fue el caso de otro usuario, que prefirió no identificarse, quien comentó que hace unos días se vio obligado a prácticamente sobornar al personal de la taquilla.

«Le dije: ¿por qué no te quedas con el efectivo? ¿quién se va a enterar? Y de esta manera me entregó la tarjeta», acotó.

Para algunos usuarios es ilógico que en algunas estaciones sean tan rígidos con el ingreso con tarjeta y que les impidan a algunas personas ingresar al servicio, mientras que en otras simplemente los accesos están completamente liberados, algo que se atribuye a la falta personal.

Katherine DonaGran Caracas

