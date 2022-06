«digan la verdad, los hospitales no están dotados con nada»

Médicos y personal de la salud protestaron este viernes en el estado Vargas, exigiendo dotación de insumos y mejores salarios. Criticaron que les sean acusados de robarse los medicamentos, porque “la verdad es que no hay insumos en los hospitales”.

El twittero Nelson Galvis captó en imágenes parte de la protesta pacífica que se desarrolló la mañana de hoy a las afueras del hospital gestionado por el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales en La Guaira.

“No hay insumos, no hay dotación de nada. Cuando era la pandemia, éramos los héroes de la salud, ahora somos los que corrompimos la salud y los que nos robamos los insumos”, criticó un trabajador de la salud en medio de la protesta. “Digan la verdad, no hay insumos de nada, no hay dotación, los hospitales no tienen insumos de nada, queremos un sueldo digno, nosotros no somos guarimberos, somos profesionales de la salud. Solamente queremos sueldo justo y que los hospitales y ambulatorios estén bien dotados”.

#17Jun #Vargas #Protesta @galvis_segura: El Hospital del Seguro Social de La Guaira sin insumos médicos. Lo más grave de esto que culpa a los héroes de salud llevarse los mismo. pic.twitter.com/pSbFVTJ4em — Reporte Ya (@ReporteYa) June 17, 2022

El doctor Franklin Rodríguez, por su parte, denunció que “todos los directores anuncian que los hospitales están dotados de medicinas, pero no le llega al paciente, el paciente tiene que comprar su medicina”.

“Exhorto al pueblo para que reclame su derecho a la salud, que es un derecho constitucional. Los hospitales funcionan en mala calidad, las emergencias no funcionan”, repudió.

Contra Maduro

Los comentarios de los trabajadores sanitarios responden a las acusaciones que hizo el gobernante Nicolás Maduro hace unas semanas, de que habían miembros del personal sanitario que estaban robándose los insumos que supuestamente su gobierno había provisto a los nosocomios.

En cadena, propuso designar a “inspectores secretos” para cada hospital, de manera que puedan hacer contraloría y ayudar a que los centros sanitarios “renazcan”.

#17Jun #Vargas #Protesta @galvis_segura: La atención de la salud en Vargas es sumamente crítica, los hospitales sin insumos,pacientes tiene que comprarlos, igual cualquier examen que requiera tiene que costearlos. pic.twitter.com/nswZMdkYfw — Reporte Ya (@ReporteYa) June 17, 2022

Pero esa medida fue criticada por la Federación Médica Venezolana, que en voz de su presidente, Douglas León Natera, rechazó la “criminalización” del chavismo, al recordar que han trabajado 20 años “sin insumos”.