México | El bicho del covid19 regresó: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que aunque “ya no causa el mismo daño”, “de nuevo regresó el bicho (del coronavirus)”.

Durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Acambay, estado de México, dijo que la población está protegida porque se aplicaron más de 200 millones de vacunas anti covid.

Al destacar que por ley se entrega la pensión a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, becas a estudiantes pobres y falta por materializar el derecho a la salud otorgando medicamentos y atención gratuita, planteó elevar a rango constitucional otro programa del bienestar.

Sin embargo, no aclaró a qué programa se refiere.

“Hemos logrado también que todos estos programas de bienestar, sobre todo cuatro, y vamos a agregar uno más antes de que terminemos, cuatro ya están elevados a rango constitucional”, expresó.

Acompañado del gobernador Alfredo del Mazo (PRI) y de integrantes de su gobierno, el presidente manifestó que es un derecho constitucional la atención médica y los medicamentos gratuitos.

“Y esa es una asignatura que reconozco está pendiente por que tuvimos que enfrentar la pandemia, primero salvar vidas, vacunar a la mayoría del pueblo, aplicamos más de 20, no, 200 millones de dosis de vacunas, fuimos de los 10 países que más vacunamos en el mundo, y por eso ahora que de nuevo regresó el bicho éste, que todavía ahí anda, pues ya no causa el mismo daño, ya no hay que hospitalizarse y lo más importante pues ya no afecta, ya no hay fallecimientos que es lo que más nos dolió durante mucho tiempo”, refirió

“Ahora que ya está pasando la intensidad de la pandemia que dedicarnos a levantar todo el sistema de salud pública y ese es el compromiso, antes de que yo termine como presidente vamos a tener un sistema de salud pública de primera”, comprometió

López Obrador dijo que se contará con médicos y medicinas “porque la salud como la educación no son privilegios, son derechos del pueblo y esa es una asignatura, una tarea que tenemos pendiente y nos vamos a dedicar a eso, a que haya doctores, que haya medicinas y que se garantice el derecho a la salud de todo el pueblo”, recalcó.