Panegírico de Belkys Soraya Jatar Alonso (+)

Por Jos{e Amalio Graterol Jatar

BELKYS SORAYA JATAR ALONSO Falleció la más joven de las nietas de Antonio Jatar y Ana Dotti, la muerte nos arrebató su sonrisa, ya no la veremos más, no oiremos su voz, ni sentiremos su presencia siempre grata.

Sin embargo, no pudo quitarnos los recuerdos, ni el amor que sentimos por ella. Si nos remontamos a la infancia de Belkita, tendremos siempre añoranzas gratas: con clara memoria viene a mi mente el ardid utilizado por tía Belkys para evitar que se acostumbrara a decir malas palabras, le inventó que no podía decir “masita, peyota” porque era “vulgar”.

Belkys Soraya Jatar Alonso a las repetía con gusto, inclusive los mayores que ella hacíamos de la estrategia una forma de divertirnos. En una ocasión pronuncio las dos palabras delante de mí y como la reprendí me dijo: “Yo me rio de verlos queriendo regañarme, no pueden conmigo y menos tu”. Estaba muy pequeña pero ya muy clara en lo que quería. Su personalidad fue muy definida.

La ultima de los hijos de Braulio y Belkys, padres amorosos y pendientes de su hija, tan bella y tan lúcida. De la Negra y Alejandro siempre lograba lo que quería, viajo con ellos y Carmencita a Coro, Mérida, Cúcuta y Bogotá, siempre ocurrente y buena compañía.

Belkys fue la madrina del primer hijo de Lupe y mío, acepto muy joven el encargo y siempre fue cariñosa y deferente con José Amalio hoy lamenta mucho su partida, porque siempre estuvo pendiente de él y correspondió a su aprecio.

Tantos recuerdos se agolpan en mi mente y corazón, sus quince años celebrados con la orquesta BILLOS. Sus éxitos recibidos con modestia y frente a las adversidades mantenía su carácter jovial y su entereza, podía tener problemas y vicisitudes pero siempre mantuvo inalterable su carácter; Belkys fue un ejemplo indoblegable de afrontar la vida con rigor haciendo lo que debe hacerse.

Fue madre y mantuvo su pasión por sus hijas siempre, el buen cuidado y cariño que solo saben dar las madres. Su éxito en el negocio inmobiliario, lo labro a pulso, contando con el apoyo familiar, sin descuidar detalles y para nada cambio su, modesta acritud. Frente a la muerte Belkys Soraya fue vertical, sabía que llegaría pronto y se dispuso a recibirla con mucho carácter y temple, a su manera. La muerte se consiguió con una persona que la enfrento para superarla.

Independientemente de nuestra fe religiosa y que Dios nos reciba en su seno, donde hoy está Belkys con sus seres queridos que la precedieron. A la fatalidad se le vence cuando el amor es más fuerte que la muerte, el recuerdo es grato y provoca alegrías, la vida se puede recorrer y queda la historia buena y la victoria sobre las adversidades, ella fue un ejemplo a seguir.

Belkys enfrentaste la vida y la muerte con firmeza, disposición de seguir siempre adelante. Tu vida se detuvo, tu accionar no, cada uno de los que te quisimos, debemos imitar tu certeza y hacer lo que haya que hacer en la convicción de que en el día de la resurrección tu sonrisa será un homenaje a la vida ¡Hasta pronto!

José Amalio Graterol Jatar