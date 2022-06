Shakira abre su corazón tras el fin de su matrimonio con Piqué

Shakira es sin duda un ícono de la música, a pesar de ser colombiana, ha logrado que sus canciones y su estilo se escuche en muchos rincones del mundo. Aunque muchos fanáticos sepan de su carrera y de sus inicios, hay detalles que pocos conocen.

Aunque ahora está en los titulares de todos los medios debido a su sorpresiva separación de Gerard Piqué, hay más datos de ella que debes conocer.

Shakira destapa su corazón

Por el momento, la barranquillera no ha hablado con ningún medio sobre su situación amorosa actual. De hecho, la confirmación de su separación la hizo a través de su equipo de comunicaciones.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señaló el comunicado.

No obstante, en entrevista con la revista Brut España, la colombiana decidió hablar de su vida y de todo el crecimiento que tuvo en su carrera desde que era muy pequeña.

Shaki señaló que cuando ella decidió empezar en la música fue un desafío muy grande, pues no solo era muy joven sino, además, en la industria era muy difícil que fuera tomada en serio.

“Creo que ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer”, empezó diciendo. “Una niña de Barranquilla, Colombia, que empieza en un mercado en el que no existía realmente apoyo al talento nacional como lo hay hoy por ejemplo al talento local colombiano no se le abrían las puertas cómo se hace hoy en día”.

Shakira aseguró que en ese momento cuando empezó prácticamente le tocó luchar “por ser niña, por ser mujer, por ser artista pop” pues en la industria musical estaba primando géneros tropicales como el merengue la salsa entre otros “ritmos autóctonos locales, entonces sí fue una batalla dura de librar, pero por eso creo que me llena de mucha satisfacción todo ese camino recorrido”.

La barranquillera señaló que en el colegio “me decían que sonaba como una cabra mis amigas de ese entonces, creo que era una forma pasiva de hacer bullying pero pasé por encima de todo eso, seguimos nuestra amistad, siempre seguí siendo amiga de mis amigas y entendí que no tenía que cambiar nada de mí para complacerlas”.

Contó, que en todo ese proceso su papá y su mamá le ayudaron mucho para entender y valorar su voz y todo su talento “al final conserve mi vibrato y eso se convirtió de alguna forma en mi firma”.

Agregó que cuando era adolescente estaba llena de inseguridades y sus padres eran su roca “ellos me reafirmaban, me validaban y gracias a ellos puede salir adelante”.

Sobre los detalles de ser artista, aseguró que no le gusta mucho escoger sus outfits “odio las pruebas de vestuario, las detesto, si fuese por mí haría todas mis actividades artísticas en uniforme, para mí lo de la ropa es un mal necesario”.

De otro lado explicó que por lo general ella arma sus propias coreografías “pero no porque nadie me pueda superar, obviamente hay muchísimos bailarines y coreógrafos mucho mejores que yo, simplemente me gusta crearlas porque me siento auténtica, siento la música más en mi cuerpo, más integrada.

Los movimientos cuando se dan propios son mucho más fáciles para mí también de aprender, me cuesta un poquito aprender coreografías de otros, pero sí que lo he hecho, hay muchas ocasiones en las que he trabajado con coreógrafos, pero por lo general siempre terminamos colaborando y yo siempre termino ahí involucrada en todos los detalles”.

Más revelaciones de sus gustos y su carrera

Sobre su primer álbum publicados los 14 años señaló que no lo considera como un fracaso “fue mi primer álbum, me permitió empezar una carrera. Yo creo que no fue un fracaso sino al contrario, fue un éxito. Obviamente no se puede comparar con álbumes posteriores cuando ya había madurado como artista, pero para ser una niña, había grabado este álbum con canciones que había escrito entre los ocho y los 13 años y haber tenido la oportunidad de salir con una disquera como un artista profesional a temprana edad, creo que sería más bien un éxito”.

En la entrevista también fue cuestionada sobre sus gustos gastronómicos y aseguró que la comida colombiana es tu favorita “la comida colombiana es mi favorita porque sobre todo si no estoy tanto tiempo en mi país, cuando estoy fuera y alguien me ofrece un plato colombiano es un pedazo de cielo es como comerse un pedazo de cielo”.