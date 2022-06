Comité de Control Agroalimentario es un retroceso a las muestras de apertura económica de Maduro

El analista económico Tomás Socías López catalogó como un retroceso la instalación de un Comité (llamado de Control, Seguimiento y Balance Agroalimentario) para fiscalizar 11 rubros calificados como estratégicos dentro de sector alimentación.«¿Cómo hablar de precios concertados a estas alturas, tras muestras de apertura y amplitud en las políticas económicas?», preguntó Socías López, recalcando que, sin duda, se trata de una medida que «asusta al empresariado».

El Comité hará el control a la producción de azúcar, aceites y grasas, pastas alimenticias y harina de trigo, proteínas animales, leguminosas, leche, harina de maíz precocida, arroz, enlatados y rubros autóctonos, según indicó el Ministerio de Alimentación.

«Los precios concertados, así como los controles han atemorizado a los sectores productivos, perjudicando la producción nacional, a toda la cadena de costos que tiene la producción de alimentos en Venezuela y desabastecido al país a las semanas de su aplicación», añadió.

El analista económico reiteró que «aunque sean 11 productos, esto es un retroceso en la política económica y obedece a la presión del grupo de los ideológicos dentro del Gobierno del presidente Maduro, que se asustan con una inflación de 10%».

«El presidente en medio de dos tendencias en su equipo de gobierno hace un anuncio de esta naturaleza de precios concertados», lamentó.

Socías López aclaró que, de manera extraoficial, «no hay una decisión política sobre los precios, ni habrá un esquema de controles ni rigidez sobre los precios concertados como se dio en el pasado».

Es más, enfatizó, «este es un tema político de anuncios, tratando de calmar tensiones y presiones después del anuncio de la inflación de 10%».

Recalcó que «es parte de las tensiones entre los ministros pragmáticos abriendo la economía y los ideológicos que no se resignan a que el Ejecutivo no puede seguir interviniendo en todo en la economía, ni obtener sus ingresos de las empresas que sí producen frente a un Estado que sigue siendo ineficiente y no termina de controlar sus gastos», concluyó el analista.