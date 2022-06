Horóscopo del 20 de junio 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este lunes 20 de junio de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este lunes 20 de junio estos son los horóscopos del día para que sepas como te irá al iniciar la semana de acuerdo con tu signo del zodiaco.

ARIES

De acuerdo con los horóscopos oficiales de Mhoni Vidente este comienzo de semana es un buen día para elegir un nuevo rumbo. Las cosas te van bien, pero ese estado no va a durar para siempre. Y para cuando el momento de dar el salto te encuentre listo, debes tomar medidas y realizar aprendizajes. De manera que, para atraer la ventura, vete en donde quieres estar en unos años, y traza un plan.

TAURO

Según los horóscopos de hoy tienes una gran idea, pero sabes qué necesitas ayuda para llevarla a cabo, pues no será posible que la saques adelante con los que ahora cuentas. Te preguntas en dónde puedes encontrar socios confiables y comprometidos. Debes lanzar una convocatoria a través de las redes, y los hallarás. Debes llegar a acuerdos contigo mismo. Hay asuntos pendientes que resolver a nivel psicológico que te niegas a tratar

GÉMINIS

Mhoni Vidente recomienda que a partir de hoy notarás que hay días en los que lo que cuenta es, sencillamente, pasarlo bien, disfrutarse el uno al otro, sin prisas ni compromisos. Hay que poner muros entre ustedes y aquellos afectos y obligaciones que les reclaman. Hoy se les permite darles la espalda y hacer un aparte. Nada más que celebrarse el uno al otro. La honestidad es lo mejor ante este error. No se trata de encontrar un culpable, sino de establecer los roles para que cada uno participe en la solución del problema.

CÁNCER

Este lunes tu pareja tendrá un problema relacionada con su familia, algo relacionado con la salud o con la economía. Debes estar ahí a su lado, sin reservas, aunque tu pareja no haya estado para ti en una situación similar. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, para inaugurar un nuevo orden, más equitativo, entre los dos. Hay que cumplir con tus obligaciones. Ya no las dejes para mañana, ni cierres tus ojos. Es hora de poner la casa en orden

LEO

De acuerdo con los horóscopos a partir de hoy debes dejar de poner tanta gravedad y pompa en tu trabajo. No solo te lo pones como algo casi imposible de realizar, sino que además lo conviertes casi en un suplicio. Y todo es más sencillo de lo que realmente es y crees. Es vital que vuelvas a disfrutar del trabajo y de sus frutos, con más alegría y con una sensación de crecimiento personal que te va hacer sentir muy bien

VIRGO

Según los horóscopos de Mhoni Vidente es tiempo de invertir, pero no lo que tú crees. No se trata de poner más dinero, sino de invertir tiempo. En efecto, como lo crees, es preciso que tu negocio o trabajo tengan un mejor orden, una mayor limpieza en lo que hacen y un valor añadido. Y eso solo se consigue si paras y estudias todo tu proceso.

LIBRA

De acuerdo con el horóscopo tu casa es una fiesta abierta, a la que todos están invitados. Siempre hay música e invitados en tu relación. Y eso está muy bien. Pero tu pareja quisiera que tuvieran una mayor intimidad, con ritos de ustedes dos y de nadie más. De manera que cancela esos planes de este día, y dedícalo a ella y solo a ella. Esa deuda que se niegan a pagarte bajo diversos pretextos es mejor que a dejes a un lado.

ESCORPIÓN

El amor es una cuestión de confianza, ante todo. Si esa confianza fue fragmentada, se necesita de tiempo para recuperarla. No puede ocurrir de la noche a la mañana, sino tras de un gran proceso de cura y de cuidados. Debes dar a tu pareja todo el espacio y el tiempo que necesita para salir adelante. Hay que saber mirar no solo a los resultados, sino todo el proceso que condujo a ese éxito. Hoy observas de cerca a tu competencia, pero lo que tienes que analizar de ella son sus métodos para abrirte paso.

SAGITARIO

Mhoni Vidente sabe que la causante de estas tensiones dentro de tu pareja tiene nombre y apellidos, y a ella hay que reclamarle estas maledicencias que ha difundido para hacerles daño. De otro modo no parará de hacerlo. Todo lo que oyes es negatividad y malos designios. Es mejor poner tierra de por medio, y acudir a esas personas que pueden brindarte una visión positiva de lo que puedes hacer. Es hora de llenarse de ánimo y de impulso. Y para conseguirlo hay que ir a esa fuente luminosa que son los amigos.

CAPRICORNIO

De acuerdo con los horóscopos hoy antes de hacer un reclamo, hay que revisar tu propia conducta. Recuerda que hay una regla que se cumple en casi todos los reproches: Reclamos en los demás aquello que no cumplimos en cuanto a nosotros mismos. Evita usar a tu pareja como un espejo emocional de ti mismo, y se siempre tu mejor ejemplo. La clave para salir de este problema es la calma. No te dejes llevar por el pánico, pues dar pasos en falso es lo peor que puedes hacer, y podría llevarte a sufrir mayores pérdidas.

ACUARIO

Pon atención a todo tú al rededor pues, Mhoni Vidente dice que dinero no crece en los árboles, pero si puede llegar de maneras inesperadas. Y este es una de esas ocasiones: en los días próximos vas a recibir un ingreso sorpresa. Pero en contra de tu urgencia natural, debes guardar esos recursos para llevar a buen término tus proyectos pendientes.La Luna está alta en tu Cielo, algo que te beneficia para reforzar tus ciclos naturales y conectar con tu ser interior.

PISCIS

Este lunes es un buen día para salir de tu aislamiento y reclamar tu espacio y tu valía. Los fracasos pesan, pero más pesará una vida de arrepentimiento. Recuerda que al final de cuentas no hay nadie a quien debas complacer que no seas tú mismo. No hay nadie más que deba darte una segunda oportunidad que tú mismo.