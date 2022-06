México | AMLO destaca triunfo de Petro y avance de gobiernos progresistas en AL

Al afirmar que fue “histórico” el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que después de que ganó la elección en México, llegaron más gobiernos progresistas en América Latina.

Reveló que anoche habló con el virtual presidente de Colombia para felicitarlo, “vamos a trabajar juntos todos los gobierno de América Latina y el Caribe, creo que coincidimos en que debe buscarse la integración en todo el continente e incluir a Canadá y Estados Unidos”.

También justificó que felicitó a Petro antes que a Joe Biden, “ayer me criticaron que por qué tan rápido felicité a Gustavo Petro si me tarde para felicitar al presidente Biden, son cosas distintas, cuando le elección del presidente Biden no había todavía resultados, estaba un recuento de votos y cuando lo felicité ya había salido a reconocer su triunfo el presidente actual, Duque, y otros presidentes y la verdad estaba muy contento y sabía que había triunfado legal, legítimamente”.

Mandó un saludo al pueblo de Colombia porque “pusieron el ejemplo y entusiasmado, pidió que se pusiera una cumbia colombiana. Se escuchó en el salón Tesorería “La pollera colorá”, de Margarita “La Diosa de la Cumbia”, una de las artistas que aceptó participar en mítines cuando eran oposición”.

“Estoy contento porque nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos democráticos con dimensión social en nuestra América, en América Latina y el Caribe (…) por distintas circunstancias se fue apagando ese movimiento, esa corriente, ese ambiente, se fueron perdiendo países y fue regresando el conservadurismo”, afirmó.

Señaló que con su triunfo como Presidente, “eran pocos los países que tenían gobierno progresistas, a raíz de nuestra llegada se inicia una etapa nueva y empiezan a darse triunfos importantes y el de ayer fue histórico”.