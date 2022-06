Ruddy Rodríguez no aguantó más y habló sobre su relación con Hugo Chávez

La actriz venezolana Ruddy Rodríguez reveló cuál fue la relación que tenía con el difunto presidente de la República, Hugo Chávez.

Recientemente, la actriz criolla tuvo una entrevista con Luis Olavarrieta, donde hablaron de una de las polémicas que rodeó su vida durante mucho tiempo, sus nexos con el fallecido Hugo Chávez. Por este motivo, la modelo y también empresaria no dudó en aclarar el tema.

Asimismo, Rodríguez quien fue señalada de tener un amorío con el político, comentó «Me quisieron involucrar con el presidente Chávez, que yo lo desmentí, pero parecer que le gente no le gusta saber la verdad. Les gusta meterle salsa, un poquito de veneno, bastante candela. La sangre, sudor y lágrimas es lo que vende».

Seguidamente, Ruddy comentó que ella es dueña de su verdad y hasta ahora nadie ha llegado con pruebas en la mano para poder refutarla, «Enseñenme todas las fotos, no me vayan a enseñar las fotos de cuando pedí audiencia presidencial, enseñenme donde estuve, donde dijeron. Los periodistas a veces, no voy a generalizar, no se dan cuenta el daño que pueden hacer, cuando crean algo que parece que es noticia, y es una gran mentira».

Por último, en una anterior entrevista Rodríguez también había hablado del tema y aclaró que solo vio a Hugo Chávez en 3 ocasiones, y fueron estrictamente profesionales.

por Gossipvzla

